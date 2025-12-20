ТСН у соціальних мережах

Курс валют на вихідні, 20-21 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 19 грудня.

Олена Капнік
Олена Капнік
Курс валют.

НБУ встановив курс валют на вихідні - 20-21 грудня. / © Національний банк України

НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 20 грудня, і неділю, 21 грудня. В останній день тижня долар залишився без змін, євро втратив 3 коп., а польський злотий додав 1 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,33 (±0 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 49,59 (-3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,79 (+1 коп.)

Нагадаємо, Національний банк встановив курс валют на 22 грудня. Після вихідних гривня посилиться щодо іноземної валюти.

