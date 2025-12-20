- Дата публікації
- Категорія
- Гроші
Курс валют на вихідні, 20-21 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Вихідними використовують курси попереднього робочого дня. Наразі, це п’ятниця, 19 грудня.
НБУ встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 20 грудня, і неділю, 21 грудня. В останній день тижня долар залишився без змін, євро втратив 3 коп., а польський злотий додав 1 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 42,33 (±0 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,59 (-3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,79 (+1 коп.)
Нагадаємо, Національний банк встановив курс валют на 22 грудня. Після вихідних гривня посилиться щодо іноземної валюти.