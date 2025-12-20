- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 93
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 20 грудня: якою буде активність Сонця
Очікується низький рівень геомагнітних збурень.
Сьогодні, 20 грудня, активність Сонця залишатиметься на доволі низькому рівні. Очікується магнітна буря з К-індекс 2,7 (зеленого рівня).
Про це свідчать дані meteoagent та Британської геологічної служби.
Швидкість сонячного вітру знижується, вплив високошвидкісного потоку корональної діри закінчується. Очікується, що у найближчі дні геомагнітні умови також будуть на спокійному рівні.
Варто зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
Магнітна буря хоч закінчилася, але може вплинути на здоров'я метеозалежних і людей похилого віку. Щоб звести до мінімуму негативний вплив, дотримуйтеся правил здорового способу життя.