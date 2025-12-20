Магнітна буря 20 грудня: якою буде активність Сонця

Магнітна буря / © Associated Press

Сьогодні, 20 грудня, активність Сонця залишатиметься на доволі низькому рівні. Очікується магнітна буря з К-індекс 2,7 (зеленого рівня).

Про це свідчать дані meteoagent та Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру знижується, вплив високошвидкісного потоку корональної діри закінчується. Очікується, що у найближчі дні геомагнітні умови також будуть на спокійному рівні.

Магнітна буря 20 грудня. Фото: meteoagent.

Варто зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, адже дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Магнітна буря хоч закінчилася, але може вплинути на здоров'я метеозалежних і людей похилого віку. Щоб звести до мінімуму негативний вплив, дотримуйтеся правил здорового способу життя.