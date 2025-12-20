Астрологиня назвала знаки зодіаку, які мають власницький інстинкт

Гороскоп / © Credits

Для людей, яким притаманний цей інстинкт, дуже важливо, щоб вона завжди — або практично завжди — була поруч, а вони б контролювали не тільки кожен її крок, а бажано й думки, що може завдавати коханій людині серйозного морального дискомфорту.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які мають власницький інстинкт.

Телець

Тельці — головні власники зодіаку, вони прагнуть одноосібно володіти речами, які їм належать, і кохана людина — або друг — у цьому сенсі не є для них винятком. Помітивши, що вона дозволила собі тільки подивитися на когось іншого, вони влаштують скандал, а в разі розставання чіплятимуться за стосунки до останнього.

Рак

Раки як найсімейніший і найдомашніший знак зодіакального кола потребують стабільності — як моральної, так і матеріальної, а досягнути такого стану можна лише тоді, коли кохана людина цілком належить тобі — саме тому представники знака так гостро переживають зради, вони підривають підвалини стосунків.

Козоріг

Козороги, демонструючи свій інстинкт власництва, не хочуть нічого поганого — просто в такий спосіб вони створюють і підтримують лад, який, на їхню думку, має бути основою щасливого життя, а дозволити близькій людині задивлятися на когось іншого — отже, внести у своє життя хаос і дозволити їй правити в ньому.

