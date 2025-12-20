- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 20 грудня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: нові справи починати не рекомендується, проте їх можна планувати, обмірковуючи все до найдрібніших деталей.
Символ дня: лампада.
Стихія дня: вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: червоний.
Щасливі камені дня: гірський кришталь, діамант.
За яку частину тіла відповідає: головний мозок.
Хвороби дня: через велику ймовірність підхопити інфекцію потрібно уникати місць масового скупчення людей
Харчування дня: гаряча та гостра їжа може спричинити проблеми зі шлунково-кишковим трактом.
Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.
Магія і містика дня: можна робити і заряджати талісмани й обереги, а також знімати пороблення і прокляття.
Сни дня: побачивши негативний сон, не варто нікому про нього не розповідати, тоді він не збудеться.
Табу дня: не можна нікому бажати зла.
Цитата дня: «Бути чи не бути — це не питання компромісу. Або ти будеш, або ні» (Голда Меїр).
