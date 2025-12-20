ТСН у соціальних мережах

Астрологія
105
2 хв

Астрологічний прогноз на 20 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
Гірський кришталь

Гірський кришталь / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: нові справи починати не рекомендується, проте їх можна планувати, обмірковуючи все до найдрібніших деталей.

Символ дня: лампада.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, діамант.

За яку частину тіла відповідає: головний мозок.

Хвороби дня: через велику ймовірність підхопити інфекцію потрібно уникати місць масового скупчення людей

Харчування дня: гаряча та гостра їжа може спричинити проблеми зі шлунково-кишковим трактом.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Магія і містика дня: можна робити і заряджати талісмани й обереги, а також знімати пороблення і прокляття.

Сни дня: побачивши негативний сон, не варто нікому про нього не розповідати, тоді він не збудеться.

Табу дня: не можна нікому бажати зла.

Цитата дня: «Бути чи не бути — це не питання компромісу. Або ти будеш, або ні» (Голда Меїр).

105
