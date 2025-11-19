- Дата публикации
Россияне наступают на Гуляйполе: какая ситуация в городе
В прифронтовом Гуляйполе полицейские под угрозой российских дронов эвакуировали 34 жителей.
Из прифронтового Гуляйполя полицейские эвакуировали 34 человека. В основном, это пенсионеры, которые до последнего не решались выезжать.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дарьи Назаровой.
Туман — благоприятная погода, чтобы попытаться безопасно попасть в город, ведь на каждом шагу на военные и гражданские авто могут караулить российские дроны.
Вывозят людей полицейские. Действовать надо быстро, чтобы не стать мишенью для дрона. С собой правоохранители берут ружье.
Расстояние от города до оккупантов — всего 2 километра. Захватчики активно продвигаются к Гуляйполю. Несмотря на это, есть местные, которые не хотят эвакуироваться.
После уговоров, пожилая женщина таки соглашается покинуть дом. Времени на сборы мало. С собой в Запорожье Наталья Николаевна берет только две сумки, в них документы и пара кофт. Своих собак оставляет.
На окраинах опасного города до сих пор остаются люди. Большинство не решаются бросить хозяйство.
Из-за опасности в город больше не ездят волонтеры. Продуктов, говорят пенсионеры, едва хватает.
Сейчас Гуляйпольское направление — одно из самых сложных. Ежедневно россияне десятки раз атакуют украинские села.
Среди эвакуированных пенсионеры, маломобильные и одинокие. Всего на этот раз полицейским удалось вывезти 34 жителей.
В прифронтовом Гуляйполе до сих пор остается около 400 местных. Их призывают не рисковать жизнью и выезжать, пока это возможно. Если нужна помощь с эвакуацией — звонить на 102.
