Россияне атаковали центр Запорожья: в городе много пострадавших — что известно

Последствия атаки на Запорожье / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Этой ночью Запорожье подверглось очередной массированной атаке. По городу россияне били «Шахедами». В военной администрации сообщили о по меньшей мере 15 локациях, которые были под вражеским огнем. Известно о 12 госпитализированных.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Дарья Назарова.

Центр города выгорел: «Шахед» влетел в квартиры

Как сообщила корреспондент ТСН Дарья Назарова, которая работала на месте событий, одно из попаданий пришлось на многоэтажку в самом центре города.

«Мы на одном из адресов, где враг попал в многоэтажку. Это самый центр города. В доме полностью выгорели 3 этажа. Вражеский „Шахед“ просто влетел в квартиры запорожцев», — говорит Дарья Назарова, корреспондент ТСН.

Первые взрывы в городе прогремели после 22 часов. В разных районах вспыхнули пожары. Запорожье фактически утопало в огне.

В результате попаданий повреждены по меньшей мере:

Семь многоэтажек

Автозаправка

Магазин

Общежитие

Несколько автомобилей

Что известно о пострадавших

По состоянию на утро известно о 12 госпитализированных. Спасательные службы сразу прибыли на места попаданий. Те, кто уцелел, убирают обломки выбитых окон и приходят в себя после ночного террора.

Одна из пострадавших, которая получила ранение осколком, рассказала о первых минутах атаки: «Я не спала, я только легла, а потом "прилет" был, я побежала в коридор, а мне осколок, или я не знаю, что это, в голову попал, в крови была полностью».

Глава Запорожской военной администрации Иван Федоров сообщил о развертывании помощи: «Развертываются "пункты незламности" для тех, кто вынужденно вышел из своих квартир. Также пункты обогрева и автобусы для обогрева есть почти на каждой локации».

В результате атаки семь человек остались без крыши над головой. Сейчас их поселили в шелтерах. Как сообщили в ОВА, удары пришлись по разным районам Запорожья, и все они были направлены на мирных жителей.

