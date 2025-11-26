У Путина заявили о "положительных" моментах "мирного плана": детали

Владимир Путин. / © Associated Press

Российская Федерация якобы еще ни с кем не обсуждала детали "мирного плана" Соединенных Штатов Америки, полученные "неофициальными каналами".

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщают РосСМИ.

По его словам, Москва пока не получала официально мирный план США, однако "неофициальная бумага есть". Вроде бы Москва получила "несколько вариантов" соглашения, в которых "можно даже запутаться". Впрочем, как и откуда – он не уточнил.

Помощник "фюрера" говорит, что некоторые моменты мирного плана США являются "положительными" для РФ, однако "многие требуют дискуссии".

Ушаков подчеркнул, что в Абу-Даби мирный план США по Украине не обсуждался. Обсуждение документа состоится во время приезда спецпредставителя Стива Виткоффа. Ушаков также выразил надежду, что американское чиновник приедет не один, "будут еще представители украинской команды".

Напомним, Bloomberg сообщило, что Виткофф консультировал российских советников Путина. Об этом стало известно из состоявшейся в октябре стенограммы разговора политиков. Американское чиновник советовал Кремлю, как с помощью лести предложить президенту США Дональду Трампу мирный план по Украине. Этот разговор предшествовал скандальному «мирному плану Трампа» с 28-ми пунктов.

Заметим, Ушаков прокомментировал стенограмму своих телефонных разговоров со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом. Он подчеркнул, что с чиновником США "часто разговаривает, но содержание не комментирует". По его словам, этой публикацией кто-то пытается помешать «улучшению отношений» между Россией и США.

