В приюте на Киевщине во время обстрела погибла спасенная косуля

Козуля

На Киевщине в приюте для диких животных во время массированного российского обстрела в ночь на 25 ноября погибла спасенная косуля, которая недавно перенесла сложную ампутацию.

Об этом сообщили в Wild Animals Rescue Center в Facebook

В приюте отметили, что животное попало к ним после ДТП на Броварщине — его конечность была разбита, и ветеринары были вынуждены провести ампутацию. По словам сотрудников центра, косуля еще не полностью восстановилась после операции, однако пережила предыдущий обстрел и подавала надежду на выздоровление.

«Но сегодняшнюю страшную ночь, полную канонад взрывов и ужаса, она не выдержала, и ее маленькое сердечко остановилось», — сообщили в центре.

В заметке спасателей говорится, что персонал возлагал большие надежды на адаптацию животного после потери конечности. По словам волонтеров, косуля могла бы жить в условиях приюта, однако удар по региону стал для нее фатальным.

«Невыразимо больно терять животное, которое пытались спасти всеми силами, но которое все же не удалось уберечь», — написали в центре.

