В притулку на Київщині під час обстрілу загинула врятована козуля

Козуля / © Wild Animals Rescue Center

На Київщині у притулку для диких тварин під час масованого російського обстрілу в ніч проти 25 листопада загинула врятована козуля, яка нещодавно перенесла складну ампутацію.

Про це повідомили у Wild Animals Rescue Center у Facebook.

У притулку зазначили, що тварина потрапила до них після ДТП на Броварщині — її кінцівка була розтрощена, і ветеринари були змушені провести ампутацію. За словами співробітників центру, козуля ще не повністю відновилась після операції, проте пережила попередній обстріл і подавала надію на одужання.

«Та сьогоднішню страшну ніч, сповнену канонад вибухів і жаху, вона не витримала, і її маленьке серденько зупинилось», — повідомили у центрі.

У дописі рятувальників ідеться, що персонал покладав великі надії на адаптацію тварини після втрати кінцівки. За словами волонтерів, козуля могла б жити в умовах притулку, однак удар по регіону став для неї фатальним.

«Невимовно боляче втрачати тварину, яку намагались урятувати всіма силами, але яку все ж не вдалося вберегти», — написали в центрі.

