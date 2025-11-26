ТСН у соціальних мережах

В притулку на Київщині під час обстрілу загинула врятована козуля

У притулку на Київщині загинула прооперована козуля, що пережила ДТП.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Козуля

Козуля / © Wild Animals Rescue Center

На Київщині у притулку для диких тварин під час масованого російського обстрілу в ніч проти 25 листопада загинула врятована козуля, яка нещодавно перенесла складну ампутацію.

Про це повідомили у Wild Animals Rescue Center у Facebook.

У притулку зазначили, що тварина потрапила до них після ДТП на Броварщині — її кінцівка була розтрощена, і ветеринари були змушені провести ампутацію. За словами співробітників центру, козуля ще не повністю відновилась після операції, проте пережила попередній обстріл і подавала надію на одужання.

«Та сьогоднішню страшну ніч, сповнену канонад вибухів і жаху, вона не витримала, і її маленьке серденько зупинилось», — повідомили у центрі.

У дописі рятувальників ідеться, що персонал покладав великі надії на адаптацію тварини після втрати кінцівки. За словами волонтерів, козуля могла б жити в умовах притулку, однак удар по регіону став для неї фатальним.

«Невимовно боляче втрачати тварину, яку намагались урятувати всіма силами, але яку все ж не вдалося вберегти», — написали в центрі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Добропіллі пес вижив після авіаудару та дочекався рятувальників.

