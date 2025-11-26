Путин не готов ни к какому миру: почему РФ прикрывается договоренностями из Аляски и выдает очередные ультиматумы

Владимир Путин. / © Associated Press

Кремль и российские чиновники пытаются воспользоваться отсутствием ясности результатов саммита на Аляске, чтобы скрыть постоянное нежелание Москвы идти на компромисс. Заявления россиян о "коренных причинах войны " свидетельствуют о приверженности РФ максималистским требованиям.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).

Американские аналитики приводят заявления и комментарии российских чиновников на разные предложения "мирного плана" по Украине. В частности, глава МИД Сергей Лавров заявил, мол, позиция России относительно мирных предложений «фундаментально» изменится, если обновленный мирный план «стре» «дух и букву» якобы договоренностей с саммита на Аляске.

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий повторил призыв к любому мирному урегулированию, которое должно было бы решить «коренные причины» войны и заявил, что Россия достигла «понимания» с Вашингтоном на саммите на Аляске.

Американские аналитики подчеркивают, что точные параметры американо-российских переговоров на саммите на Аляске остаются неясными, а стороны не делали официальных заявлений по каким-либо достигнутым договоренностям. Сам же «фюрер» Владимир Путин использовал пресс-конференцию на саммите, чтобы в очередной раз повторить требования по «коренным причинам» войны.

"Высокопоставленные российские чиновники, в частности Путин, отреагировали на разные предложения мирного плана, подтвердив свою приверженность якобы американо-российским договоренностям, заключенным на саммите на Аляске. Ранее Кремль указывал на Стамбульские соглашения 2022-го, которые четко задокументировали максималистские католики России основу для любых будущих сделок”, - говорится в отчете ISW.

Американские специалисты считают, что Кремль, похоже, сейчас использует отсутствие официальных и публично доступных соглашений, заключенных на саммите на Аляске, чтобы выглядеть как добросовестный участник переговоров, якобы готовый пойти на компромисс по поводу своих первоначальных военных требований.

Впрочем, убеждены в ISW, постоянное публичное неприятие кремлевскими чиновниками мирных планов, предложенных США и Украиной, и постоянные заявления о коренных причинах войны демонстрируют, что Кремль остается преданным своим начальным военным целям 2021 и 2022 годов.

Аналитики отмечают, накануне The Washington Post сообщила, что осведомленный с переговорами бывший высокопоставленный чиновник Кремля признал, что первоначальный мирный план из 28 пунктов был «пророссийским», но заявил, что некоторые элементы плана все еще неприемлемы для России. В частности, потому, что не отвечает давним требованиям Кремля по устранению действующего демократически избранного правительства Украины и демилитаризации Украины путем парализования военного потенциала страны.

Источник утверждал, что позиция Путина, вероятно, зависит от его видения «резервов стабильности» России перед лицом давления санкций, и что Путин может занять более гибкую позицию, если сочтет, что «проблемы накапливаются и следующий год будет сложнее» для РФ.

Напомним, диктатор Владимир Путин и кремлевские чиновники продолжают заявлять, что требования РФ по отношению к Украине принципиально не изменились со времен саммита на Аляске в августе 2025-го. Более того - на сегодняшний день Москва не предложила никаких изменений относительно своей давней позиции.

Отметим, The Guardian подчеркивает, что утечка 28-пунктного плана стала идеальным сценарием для Путина. Речь идет о том, что в предыдущем предложенном США плане – стол переговоров резко наклонен в пользу Кремля, Украина загнана в угол, вынуждена взвешивать неприемлемые условия, а также нависшая угроза потерять своего важного союзника.