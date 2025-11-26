Дополнительный отпуск для УБД: кто и на каких условиях может его получить

УБД

Министерство обороны Украины предоставило разъяснения относительно условий и порядка предоставления дополнительного отпуска военнослужащим, имеющим статус участника боевых действий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Соответствующий отпуск предусмотрен Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и составляет до двух недель в год, а для лиц с особыми заслугами перед государством — до трех недель, сообщили в ведомстве.

По информации Минобороны, право на такой отпуск является государственной гарантией, закрепленной пунктом 18 статьи 10¹ Закона Украины «О социальной и правовой защите прав военнослужащих и членов их семей». Продолжительность дополнительного отпуска определена в 14 календарных дней в год или 21 день — для военных с особыми заслугами, при этом на время отпуска сохраняется денежное обеспечение.

В ведомстве отметили, что во время действия военного положения порядок предоставления таких отпусков имеет ряд особенностей. Решение об их предоставлении принимает командир воинской части на основании рапорта военнослужащего. При этом командир обязан учитывать оперативную обстановку, потребность в выполнении боевых задач, а также требование о недопущении одновременного отсутствия на службе более 30% личного состава подразделения.

Дополнительный отпуск предоставляется в течение календарного года с момента приобретения военнослужащим права на него и является дополнительным к ежегодному основному отпуску. Как подчеркнули в Минобороны, он предоставляется одним непрерывным периодом — 14 или 21 день соответственно, и не может быть разделен на части.

Отдельно отмечается, что к продолжительности отпуска могут добавляться один или два дня для проезда к месту его проведения и обратно, но не более двух суток в один конец в пределах Украины.

В Министерстве отметили, что дополнительный отпуск имеет накопительный характер. Неиспользованные дни не аннулируются после завершения календарного года, и при увольнении военнослужащему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни такого отпуска за предыдущие годы службы. Исключением являются случаи увольнения в связи со служебным несоответствием, обвинительным приговором суда или систематическим невыполнением условий контракта.

Также в ведомстве уточнили, что право на дополнительный отпуск сохраняется независимо от дальнейшего места работы. После увольнения с военной службы лицо продолжает иметь право на такой отпуск по основному месту работы или по совместительству.

