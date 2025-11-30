ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
554
Час на прочитання
1 хв

Окупанти намагалися вивісити прапор РФ у Вовчанську: чим це закінчилося

Українські бійці швидко знешкодили російську ганчірку.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Прапор РФ

Прапор РФ / © pixabay.com

Армія РФ здійснила спробу вивісити свій триколор над будівлею у Вовчанську. Традиційно, це завершилися провалом.

Про це повідомляє 16-й армійський корпус ЗС України.

Як наголошується у повідомленні, окупанти вкотре хотіли видати бажане за дійсність.

«Пара росіян зробили самогубну спробу підняти триколор над будівлею в місті Вовчанськ на Харківщині. Це завершилось традиційно — підрозділи 16-го армійського корпусу швидко знешкодили загарбників», — зазначили українські захисники.

Відомо, що у майже повністю зруйнованому Вовчанську тривають запеклі бої. Воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади 16 армійського корпусу контролюють ситуацію, утримують позиції та дають гідну відсіч окупантам, знищуючи їх живу силу та техніку.

«Окремо сильні, разом непереможні!», — завершили бійці.

Раніше бійці ЗСУ ліквідували прапор РФ, який вони встановили на стелі Покровська. Ганчірка провисіла там до години.

Водночас ситуація в місті залишається складною. На жаль, війська РФ продовжують затягувати піхоту. Українські воїни докладають надзусиль, щоб завдати ворогу максимальних втрат.

Дата публікації
Кількість переглядів
554
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie