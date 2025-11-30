Окупанти намагалися вивісити прапор РФ у Вовчанську: чим це закінчилося

Прапор РФ / © pixabay.com

Армія РФ здійснила спробу вивісити свій триколор над будівлею у Вовчанську. Традиційно, це завершилися провалом.

Про це повідомляє 16-й армійський корпус ЗС України.

Як наголошується у повідомленні, окупанти вкотре хотіли видати бажане за дійсність.

«Пара росіян зробили самогубну спробу підняти триколор над будівлею в місті Вовчанськ на Харківщині. Це завершилось традиційно — підрозділи 16-го армійського корпусу швидко знешкодили загарбників», — зазначили українські захисники.

Відомо, що у майже повністю зруйнованому Вовчанську тривають запеклі бої. Воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади 16 армійського корпусу контролюють ситуацію, утримують позиції та дають гідну відсіч окупантам, знищуючи їх живу силу та техніку.

«Окремо сильні, разом непереможні!», — завершили бійці.

Раніше бійці ЗСУ ліквідували прапор РФ, який вони встановили на стелі Покровська. Ганчірка провисіла там до години.

Водночас ситуація в місті залишається складною. На жаль, війська РФ продовжують затягувати піхоту. Українські воїни докладають надзусиль, щоб завдати ворогу максимальних втрат.