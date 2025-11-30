ТСН у соціальних мережах

Терен підігрів чутки про роман з ексучасницею "Холостяка" Віточкою

Парочка разом з'явилась на публіці.

Валерія Сулима
Головний герой "Холостяка-13", ветеран війни Олександр "Терен" Будько підігрів чутки про роман з колишньою учасницею шоу, але 14 сезону, Віточкою Зварич.

Зокрема, парочка з'явилась разом на публіці. Тим часом Віточка опублікувала їхнє фото в своєму Instagram. Вони були одягнені у вишите вбрання. Що цікаво, Зварич в руках тримала червону троянду. Саме ці квітки вручають на "Холостяку" дівчатам, якщо головний герой в них зацікавлений.

"Новий сезон", - коротко підписала світлину Віточка.

Зазначимо, у Мережі вирують плітки про роман Терена з учасницею 14 сезону шоу "Холостяк". Після того, як Тарас Цимбалюк, новий головний герой проєкту, не вручив Віточці троянду, користувачі Threads почали ділитися думками, що дівчині потрібно було йти у попередній сезон. Мовляв, вони з Тереном були б чудовою парою. На цей допис відреагував ветеран війни. Він неочікувано почав натякати на їхню зустріч. Тим часом Віточка була не проти.

Нагадаємо, Терен брав участь у 13 сезоні шоу "Холостяк". На проєкті він обрав волонтерку Інну Бєлєнь, але їхні стосунки не склались. Ба більше, після розриву між ними спалахнув конфлікт. Бєлєнь говорила, що Терен її образив, а той натякав, що жодного роману й не було взагалі. Нещодавно Інна поставила крапку в скандалі з Олександром.

