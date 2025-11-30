Катерина Тишкевич у 11-ту річницю стосунків з Томусяком заінтригувала їхнім другим весіллям

Валентин Томусяк та Катерина Тишкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Українська акторка Катерина Тишкевич повідомила про їхнє з чоловіком Валентином Томусяком важливе свято.

У парочки річниця стосунків. Закохані вже 11 років крокують поруч одне з одним. Тож, Катерина Тишкевич присвятила обранцеві допис в Instagram. Знаменитість опублікувала їхні романтичні фото. Пара ще за теплої погоди влаштовувала фотосет, де зазнімкувала найщиріші емоції. Акторка говорить, що неабияк вдячна долі, що звела її з Валентином Томусяком.

"У нас річниця початку романтичних стосунків - 11 років разом. Не віриться, що така цифра. Я кохаю тебе дуже сильно. Вдячна Богові за цей шлюб і за кожну проведену секунду разом", - ділиться акторка.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

До речі, Катерина Тишкевич неочікувано заговорила про їхнє друге весілля. Закохані ще від 2019 року перебувають в шлюбі. Проте артистка мріє поєднати їхні з чоловіком душі на іншому рівні, а саме духовному. Тож, у майбутньому Катерина Тишкевич хоче зіграти з коханим Ведичне весілля.

"Мрію зіграти тепер наше Ведичне весілля (Vivàha), щоб духовна традиція і головне наш Садґуру засвідчили цей союз та поєднання двох душ", - ділиться знаменитість.

Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

