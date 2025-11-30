Екатерина Тышкевич в 11-ю годовщину отношений с Томусяком заинтриговала их второй свадьбой

Валентин Томусяк и Катерина Тышкевич / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Украинская актриса Екатерина Тышкевич сообщила об их с мужем Валентином Томусяком важном празднике.

У парочки годовщина отношений. Влюбленные уже 11 лет шагают рядом друг с другом. Поэтому, Екатерина Тышкевич посвятила избраннику пост в Instagram. Знаменитость опубликовала их романтические фото. Пара еще при теплой погоде устраивала фотосет, где запечатлела искренние эмоции. Актриса говорит, что очень благодарна судьбе, что свела ее с Валентином Томусяком.

"У нас годовщина начала романтических отношений - 11 лет вместе. Не верится, что такая цифра. Я люблю тебя очень сильно. Благодарна Богу за этот брак и за каждую проведенную секунду вместе", - делится актриса.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Кстати, Екатерина Тышкевич неожиданно заговорила об их второй свадьбе. Влюбленные еще с 2019 года находятся в браке. Однако артистка мечтает соединить их с мужем души на другом уровне, а именно духовном. Поэтому, в будущем Екатерина Тышкевич хочет сыграть с возлюбленным Ведическую свадьбу.

"Мечтаю сыграть теперь нашу Ведическую свадьбу (Vivàha), чтобы духовная традиция и главное наш Садгуру засвидетельствовали этот союз и сочетание двух душ", - делится знаменитость.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

