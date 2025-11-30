ТСН в социальных сетях

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми зажгли елку в Монако и поделились красивым видео

Княжеская семья Монако посетила церемонию зажжения праздничной елки.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княжеская семья Монако

Княжеская семья Монако / © Instagram княжеской семьи Монако

Церемония зажжения огня состоялась на площади Казино в Монако.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин в сопровождении своих детей, наследного принца Жака и принцессы Габриэллы, присутствовали на церемонии зажжения огня на площади Казино в историческом центре Монте-Карло.

Княжеская семья Монако зажгла праздничные огни / © Instagram княжеской семьи Монако

«Это волшебное событие, организованное Обществом морских купаний (Société des Bains de Mer) в честь начала новогодних праздников в княжестве», — говорится в Instagram княжеской семьи.

Княгиня Шарлин надела в этот раз шерстяное пальто со шнуровкой и узором пейсли от Etro, стоимостью 5161 долларов, дополнив образ кожаными перчатками и высокими кожаными сапогами на каблуках от Gianvito Rossi.

Ранее на этой неделе княгиня и князь с детьми уже посещали одно мероприятие, где зажгла праздничные огни в Монако.

