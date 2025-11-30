ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
166
1 мин

В тренче и с тугим пучком: модель Тина Кунаки сходила на футбол в Париже

Бывшая жена Венсана Касселя — французская модель Тина Кунаки — посетила спортивное мероприятие.

Ольга Кузьменко
Тина Кунаки

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина присутствовал во время матча 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 между «Пари Сен-Жермен» и «Тоттенхэм Хотспур» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

28-летняя модель бежевый тренч под который надела темно-синюю водолазку в рубчик. Тина собрала волосы в гладкий, низкий пучок и сделала легкий дневной макияж, а у нее в ухе было видно несколько маленьких серьг.

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Девушка широко улыбалась, когда ее запечатлели фотографы на стадионе.

Напомним, недавно мы показывали, как Тина Кунаки показала фото в бикини с отдыха и нарвалась на хейт.

Тина Кунаки / © Associated Press

Тина Кунаки / © Associated Press

