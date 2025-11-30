В тренче и с тугим пучком: модель Тина Кунаки сходила на футбол в Париже

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина присутствовал во время матча 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 между «Пари Сен-Жермен» и «Тоттенхэм Хотспур» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

28-летняя модель бежевый тренч под который надела темно-синюю водолазку в рубчик. Тина собрала волосы в гладкий, низкий пучок и сделала легкий дневной макияж, а у нее в ухе было видно несколько маленьких серьг.

Девушка широко улыбалась, когда ее запечатлели фотографы на стадионе.

