- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 1 мин
В тренче и с тугим пучком: модель Тина Кунаки сходила на футбол в Париже
Бывшая жена Венсана Касселя — французская модель Тина Кунаки — посетила спортивное мероприятие.
Тина присутствовал во время матча 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 между «Пари Сен-Жермен» и «Тоттенхэм Хотспур» на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
28-летняя модель бежевый тренч под который надела темно-синюю водолазку в рубчик. Тина собрала волосы в гладкий, низкий пучок и сделала легкий дневной макияж, а у нее в ухе было видно несколько маленьких серьг.
Девушка широко улыбалась, когда ее запечатлели фотографы на стадионе.
Напомним, недавно мы показывали, как Тина Кунаки показала фото в бикини с отдыха и нарвалась на хейт.