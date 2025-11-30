Залужный описал финал войны Украины: как все может закончиться

Валерий Залужный / © Getty Images

Война России против Украины может завершиться и без победы или поражения одной из стран.

Об этом эксклюзивно LIGA.net заявил бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

«Завершение или остановка войны, особенно идущей на истощение, будет зависеть от совокупности достижений или потерь на военном, экономическом и политическом фронтах, — отметил Залужный, добавив, что обвал на одном из таких фронтов „может повлечь появление только предпосылок для ее окончания“.

«Однако и устойчивость всей конструкции абсолютно зависит от устойчивости и потенциала других. Например, так быстро спрогнозированный мир в Украине поставит довольно жесткие вопросы в России о количестве человеческих потерь — это будет объяснить так же тяжело, как и объяснить коррупцию в Украине сегодня. И закономерно, что именно ситуация на политическом фронте в России не допустит этого без значительных уступок или полного поражения с нашей стороны», — объяснил бывший главком.

Он добавил, что сейчас трудно сказать, понимают ли это посредники, пытающиеся «вырисовать сценарии» для Украины: «Но тот факт, что каждый раз условия не становятся лучше для Украины, — очевидный».

Ранее Залужный заявлял, что Украина стремится к миру из-за победы, а не иллюзии. Дипломат подчеркнул, что справедливым окончанием войны будет восстановление территориальной целостности государства, наказание РФ за военные преступления и гарантии, что «ни один агрессор больше никогда не будет угрожать Европе из Москвы».