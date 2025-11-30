- Дата публікації
У червоному боді з хутром: Мерая Кері в пікантному луку з’явилася на концерті
56-річна співачка організувала ціле шоу у Лас-Вегасі.
Мерая Кері виступила на прем’єрі свого фільму «Christmastime In Las Vegas» у Dolby Live at Park MGM. На сцені артистку побачили у кількох ефектних образах, зокрема й у різдвяному образі. Артистка одягла червоне боді, розшите стразами та камінням, яке доповнила хутряним коміром та хутряними манжетами. Також на зірці були блискучі тілесні колготи та високі шкіряні чоботи.
Також Мерая з’явилася на сцені в золотисто-сріблястій сукні з пікантним декольте, доповнивши аутфіт високими ботфортами відтінку металік на підборах. Кері розпустила волосся, зробивши гарне укладання дрібними хвилями, на обличчі у неї був виразний макіяж, а на пальці виблискувала каблучка у вигляді метелика.