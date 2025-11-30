ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
165
1 хв

У червоному боді з хутром: Мерая Кері в пікантному луку з’явилася на концерті

56-річна співачка організувала ціле шоу у Лас-Вегасі.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Мерая Кері

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері виступила на прем’єрі свого фільму «Christmastime In Las Vegas» у Dolby Live at Park MGM. На сцені артистку побачили у кількох ефектних образах, зокрема й у різдвяному образі. Артистка одягла червоне боді, розшите стразами та камінням, яке доповнила хутряним коміром та хутряними манжетами. Також на зірці були блискучі тілесні колготи та високі шкіряні чоботи.

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

Також Мерая з’явилася на сцені в золотисто-сріблястій сукні з пікантним декольте, доповнивши аутфіт високими ботфортами відтінку металік на підборах. Кері розпустила волосся, зробивши гарне укладання дрібними хвилями, на обличчі у неї був виразний макіяж, а на пальці виблискувала каблучка у вигляді метелика.

Мерая Кері / © Getty Images

Мерая Кері / © Getty Images

