Вона про це жалкувала: принцеса Діана зробила відверте визнання про своїх синів лише за 10 днів до своєї смерті

Принцеса Діана / © Getty Images

Реклама

Близька подруга принцеси Уельської розповіла про момент, про який принцеса шкодувала найбільше в той період часу.

«Вона сказала мені, що шкодує про свій вчинок, тому що, на її думку, це нашкодило її хлопчикам», — розповіла подруга Діани.

Принцеса Діана з синями Гаррі та Вільямом / © Associated Press

Лише за 10 днів до своєї смерті Діана, яка трагічно загинула в автокатастрофі в Парижі 31 серпня 1997 року, зізналася одній зі своїх найближчих подруг, що вона шкодує про інтерв’ю зокрема через те, що воно пов’язане зі її двома синами, принцом Вільямом і принцом Гаррі.

Реклама

«Вона сказала мені, що шкодує про свою участь у програмі „Панорама“ на BBC, оскільки, на її думку, це зашкодило її хлопчикам», — розповіла Монктон виданню People. Діану турбувало не те, що могли подумати про неї 200 мільйонів глядачів скандально відомого інтерв’ю, а те, яку шкоду воно могло завдати Вільяму та Гаррі, яким на той момент було 15 та 12 років.

Відомо, що принц Вільям був засмучений цим інтерв’ю і за словами королівського автора Роберта Лейсі, він навіть заплакав. Автор пише, що керівник Вільяма в Ітоні доктор Ендрю Гейлі застав юного принца в стані невеликого зриву після перегляду інтерв’ю. «Гейлі розповів Діані, що знайшов її сина, що згорбився на дивані, з очима, червоними від сліз».

Принци Вільям і Гаррі / © Associated Press

Нагадаємо, у своєму інтерв’ю програмі «Панорама» принцеса Діана була неймовірно відверта, розповідаючи про труднощі, з якими їй довелося зіткнутися під час перебування в королівській сім’ї, розповідаючи про невірність тодішнього принца Чарльза і про вплив його роману (з його нинішньою дружиною королевою Каміллою) на їхній шлюб, а також про свою особисту боротьбу з булімією і адаптацію до життя в королівській сім’ї загалом.