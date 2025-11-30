Она об этом сожалела: принцесса Диана сделала откровенное признание о своих сыновьями всего за 10 дней до своей смерти

Принцесса Диана / © Getty Images

Реклама

Близкая на тот момент подруга принцессы Уэльской рассказала о моменте, о котором принцесса сожалела больше всего в тот момент.

«Она сказала мне, что сожалеет о своем поступке, потому что, по ее мнению, это навредило ее мальчикам», — рассказала подруга Дианы.

Принцесса Диана с сыньвями Гарри и Уильямом / © Associated Press

Всего за 10 дней до своей смерти Диана, трагически погибшая в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года, призналась одной из своих самых близких друзей, что она таит в себе одно большое сожаление, связанное со своими двумя сыновьями, принцем Уильямом и принцем Гарри.

Реклама

«Она сказала мне, что сожалеет о своем участии в программе „Панорама“ на BBC, поскольку, по ее мнению, это навредило ее мальчикам», — рассказала Монктон изданию People. Диану беспокоило не то, что могли подумать о ней 200 миллионов зрителей скандально известного интервью, а то, какой вред оно могло причинить Уильяму и Гарри, которым на тот момент было 15 и 12 лет.

Известно, что принц Уильям был расстроен этим интервью и, по словам королевского автора Роберта Лейси, он даже заплакал. Автор пишет, что руководитель Уильяма в Итоне, доктор Эндрю Гейли, застал юного принца в состоянии небольшого срыва после просмотра интервью. «Гейли рассказал Диане, что нашёл её сына, сгорбившегося на диване, с глазами, красными от слез».

Принцы Уильям и Гарри / © Associated Press

Напомним, в своем интервью программе «Панорама» принцесса Диана была невероятно откровенна, рассказывая о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться во время пребывания в королевской семье, рассказывая о неверности тогдашнего принца Чарльза и о влиянии его романа (с его нынешней женой королевой Камиллой) на их брак, а также о своей личной борьбе с булимией и адаптации к жизни в королевской семье в целом.