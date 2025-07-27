Це стало відомо через роки: чому принцеса Діана не хотіла, щоб принц Гаррі навчався в Ітоні

Принцеса Діана та принц Гаррі / © Associated Press

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У цьому ж коледжі навчався і дядько Джорджа — принц Гаррі, але його мама принцеса Діана не хотіла, щоб її молодший син ішов стопами старшого Вільяма.

Після виходу з королівської родини 2020 року принц Гаррі відкрито говорив про те, які аспекти королівського життя йому не до вподоби. У своїх мемуарах «Запасний» Гаррі написав, що йому було не зовсім комфортно в Ітонському коледжі, престижній школі-інтернаті для хлопчиків. У той час, як його старший брат Вільям там процвітав.

Принцеса Діана і Принц Гаррі / © Associated Press

За словами колишньої довіреної особи принцеси Діани, Пола Баррелла, труднощі, з якими Гаррі мав справу в Ітоні, «турбували» принцесу Діану ще до того, як принц вступив до цієї школи. Він розповів, що Діана не хотіла, щоб її молодший син навчався в Ітоні, оскільки вона знала, що це буде «важкий шлях» для Гаррі.

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В інтерв’ю Express.co.uk Баррелл заявив: «Навіть коли справа стосувалася школи, вона (Діана) турбувалася, що Гаррі постійно порівнюватимуть із братом і судитимуть за стандартами Вільяма. Коли вони вирушили до Ітона, Діана не хотіла, щоб Гаррі навчався там, вона знала, що його порівнюватимуть із Вільямом, який навчався там до нього. Вільям набагато розумніший, і він мав успіх там, Гаррі ж — ні. Тому вона знала, що для Гаррі це буде важким шляхом».

Принцеса Діана та принц Вільям / © Associated Press

У своїх мемуарах принц Гаррі писав, що принц Вільям не був уважним братом у школі і, навпаки, не хотів, щоб його бачили разом із молодшим братом. Він також сказав, що під час навчання в Ітоні не вписувався в жодну групу.