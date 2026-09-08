Минуло 30 років: яким був перший день в Ітоні для принца Вільяма Уельського

Принц Вільям в Ітоні / © Getty Images

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Сьогодні принц Уельський та його дружина принцеса Кейт Уельська проводжали свого старшого сина — принца Джорджа — до Ітонського коледжу, де 13-річний спадкоємець престолу проведе наступні п'ять років.

Кейт і Вільям провели сина Джорджа до Ітона / © Getty Images

Ми вирішили пригадати, яким був перший день в Ітоні для самого Вільяма 1995 року. Він вирушить на навчання 6 вересня 1995 року, а супроводжували його до коледжу його батько принц Вільям і мати принцеса Діана, а також молодший брат принц Гаррі.

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Принцеса Діана, принци Гаррі і Вільям, принц Чарльз, 1995 рік / © Getty Images

В Ітоні принц Уельський навчався від 1995 до 2000 рік. Туди потім поступив і принц Гаррі, хоча принцеса Діана не хотіла, щоб її молодший син навчався у цьому навчальному закладі.

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Принц Вільям у свій перший навчальний день в Ітоні, 1995 рік / © Getty Images

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