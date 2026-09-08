ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
1 хв

Минуло 30 років: яким був перший день в Ітоні для принца Вільяма Уельського

Принц Вільям вирушив у свій перший навчальний день до Ітона рівно 31 рік тому.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Принц Вільям в Ітоні

Принц Вільям в Ітоні / © Getty Images

Сьогодні принц Уельський та його дружина принцеса Кейт Уельська проводжали свого старшого сина — принца Джорджа — до Ітонського коледжу, де 13-річний спадкоємець престолу проведе наступні п'ять років.

Кейт і Вільям провели сина Джорджа до Ітона / © Getty Images

Кейт і Вільям провели сина Джорджа до Ітона / © Getty Images

Ми вирішили пригадати, яким був перший день в Ітоні для самого Вільяма 1995 року. Він вирушить на навчання 6 вересня 1995 року, а супроводжували його до коледжу його батько принц Вільям і мати принцеса Діана, а також молодший брат принц Гаррі.

Принцеса Діана, принци Гаррі і Вільям, принц Чарльз, 1995 рік / © Getty Images

Принцеса Діана, принци Гаррі і Вільям, принц Чарльз, 1995 рік / © Getty Images

В Ітоні принц Уельський навчався від 1995 до 2000 рік. Туди потім поступив і принц Гаррі, хоча принцеса Діана не хотіла, щоб її молодший син навчався у цьому навчальному закладі.

Принц Вільям у свій перший навчальний день в Ітоні, 1995 рік / © Getty Images

Принц Вільям у свій перший навчальний день в Ітоні, 1995 рік / © Getty Images

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie