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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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100
Час на прочитання
2 хв

Обіймалися та цілувалися: Джастін і Гейлі Бібери взяли участь у спільній фотосесії

Подружжя з’явилося на обкладинці відомого журналу та розповіло про свої улюблені речі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Гейлі та Джастін Бібер, фото: instagram.com/wmag

Гейлі та Джастін Бібери, фото: instagram.com/wmag

Джастін і Гейлі Бібер стали головними героями першого номера нового журналу WYouth — молодіжного видання W Magazine. Для обкладинки подружжя позувало разом, а авторами фотографій стали вони самі. Зйомка вийшла дуже особистою і зробила акцент на стосунках пари.

На одному з кадрів Джастін і Гейлі ніжно цілуються. На іншій фотографії співак позував без сорочки, лежачи в ліжку, а Гейлі була в мінісукні.

На обкладинці Джастін з’явився в худі, а його дружина — у куртці Miu Miu.

В інтерв’ю подружжя розповіло про свої улюблені речі й несподівано з’ясувало, що їхні смаки багато в чому відрізняються. Наприклад, Гейлі назвала своїм улюбленим фільмом «Грінч», а Джастін обрав романтичну комедію «Розлучення по-американськи».

Вони розійшлися у смаках щодо улюблених міст. Гейлі зізналася, що найбільше любить Нью-Йорк, тоді як Джастін віддає перевагу Лос-Анджелесу. При цьому розслаблятися подружжя любить однаково — обоє обрали спа.

(перегортайте фото вправо)

Співак також розповів про свої захоплення. Його улюблене хобі — гольф, тоді як Гейлі з гумором зізналася: «У мене немає веселого хобі». Як улюблену пісню для караоке Джастін назвав With You Кріса Брауна — композицію, яку він ще підлітком виконував в одному зі своїх перших популярних роликів на YouTube. Гейлі обрала легендарну «Bohemian Rhapsody» гурту Queen.

Знайшлися відмінності й у гастрономічних уподобаннях. Ідеальний сніданок Гейлі — два яйця, авокадо, хешбрауни та особливо хрусткий бекон. Джастін же віддає перевагу набагато простішому варіанту — маффіну з яйцем.

Нагадаємо, раніше Гейлі Бібер у бікіні блиснула сідницями на пляжі.

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