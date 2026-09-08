Обнимались и целовались: Джастин и Хейли Бибер снялись в совместной фотосессии

Хейли и Джастин Бибер, фото: instagram.com/wmag

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Джастин и Хейли Бибер стали главными героями первого номера нового журнала WYouth — молодежного издания W Magazine. Для обложки супруги позировали вместе, а авторами фотографий выступили они сами. Съемка получилась очень личной и сделала акцент на отношениях пары.

На одном из кадров Джастин и Хейли нежно целуются. Для другой фотографии певец позировал без рубашки, лежа в постели, а Хейли предстала в мини-платье.

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На обложке Джастин появился в худи, а его жена — в куртке Miu Miu.

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В интервью супруги рассказали о своих любимых вещах и неожиданно выяснили, что во многом их вкусы отличаются. Например, Хейли назвала своим любимым фильмом «Гринч», а Джастин выбрал романтическую комедию «Развод по-американски».

Разошлись они и во вкусах относительно любимых городов. Хейли призналась, что больше всего любит Нью-Йорк, тогда как Джастин предпочитает Лос-Анджелес. При этом расслабляться супруги любят одинаково — оба выбрали спа.

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Певец также рассказал о своих увлечениях. Его любимое хобби — гольф, тогда как Хейли с юмором призналась: «У меня нет веселого хобби». В качестве любимой песни для караоке Джастин назвал With You Криса Брауна — композицию, которую он еще подростком исполнял в одном из своих первых популярных роликов на YouTube. Хейли выбрала легендарную Bohemian Rhapsody группы Queen.

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Нашлись различия и в гастрономических предпочтениях. Идеальный завтрак Хейли — два яйца, авокадо, хэшбрауны и особенно хрустящий бекон. Джастин же предпочитает гораздо более простой вариант — маффин с яйцом.

Ранее, напомним, Хейли Бибер в бикини сверкнула ягодицами на пляже.

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