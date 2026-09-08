В кожаном платье и строгом костюме: Ксения Мишина стала лицом новой коллекции украинского бренда

Ксения Мишина

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Ксения Мишина стала лицом новой коллекции украинского бренда GEPUR под названием Corporate Muse. Ее главная героиня — уверенная в себе и многогранная женщина, которая сама определяет ритм своей жизни, строит карьеру, занимается творчеством, воспитывает детей или решает начать все сначала.

Ксения Мишина

В рамках кампании Ксения продемонстрировала несколько эффектных образов. На одном из снимков она позировала в облегающем темно-синем костюме в тонкую полоску.

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Ксения Мишина

Актриса также надела корсетный двубортный жилет с белым топом и широкие брюки, а дополнила образ белыми туфлями-лодочками, жемчужным колье, браслетом и массивными кольцами.

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Ксения Мишина

Для другого лука Мишина надела черный кожаный топ с высоким воротником и пикантным вырезом на груди. Звезда сочетала его с экстравагантной кожаной юбкой с эффектом сетки. Завершили образ металлические браслеты, серьги с шипами и высокая прическа с длинной челкой.

Ксения Мишина

Ксения подчеркнула стройную фигуру черным кожаным платьем на тонких бретельках, которое она сочетала с кожаными высокими перчатками.

Ксения Мишина

Кроме того, актриса появилась в жакете винного оттенка с акцентированными плечами и приталенным силуэтом. Его стилизовали как мини-платье, добавив белый воротник, прозрачные черные гольфы и остроносые слингбэки на шпильках.

Ксения Мишина

Кокетливым получился аутфит в коротком тренче шоколадного оттенка с поясом на талии.

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Ксения Мишина

По словам дизайнера Дмитрия Кирдана, коллекция Corporate Muse стала переосмыслением минимализма 90-х с его выразительной линией плеч, акцентом на талии и сдержанной элегантностью.

Ксения Мишина

В коллекцию вошло 40 моделей: платья, корсеты, жакеты, жилеты, рубашки, боди, топы, юбки, брюки, комбинезоны и верхняя одежда. Особенностью платьев стали скрытые моделирующие детали, которые формируют четкий силуэт.

Ксения Мишина

Осенняя палитра состоит из черного, темно-синего, молочного, темно-серого и насыщенного оттенка каберне.

Ксения Мишина

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