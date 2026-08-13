Нежные оттенки и изящные силуэты: новый дроп платьев от украинского бренда

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Украинский бренд AIA представил коллекцию Midsummer Bloom, посвященную самым красивым и теплым моментам сезона.

В него вошли четыре платья, созданные для неспешных прогулок, романтических вечеров и отдыха у моря.

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Модели изготовлены из натурального шелка и вискозы в двух нежных оттенках — голубом и лепестково-розовом. Легкие ткани красиво колышутся при ходьбе, а изящные силуэты придают образам женственности и очарования.

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Коллекция передает особое настроение лета, когда хочется встречать закат босиком, наслаждаться вечерним ветерком и никуда не спешить. Ее главной темой стала легкость — та, которую можно не только почувствовать на ощупь, но и увидеть с первого взгляда.

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