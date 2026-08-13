- Дата публикации
-
- Категория
- Школа стиля
- Количество просмотров
- 120
- Время на прочтение
- 1 мин
Нежные оттенки и изящные силуэты: новый дроп платьев от украинского бренда
В летнюю коллекцию вошли платья из натурального шелка и вискозы, созданные для теплых и неспешных дней.
Украинский бренд AIA представил коллекцию Midsummer Bloom, посвященную самым красивым и теплым моментам сезона.
В него вошли четыре платья, созданные для неспешных прогулок, романтических вечеров и отдыха у моря.
Модели изготовлены из натурального шелка и вискозы в двух нежных оттенках — голубом и лепестково-розовом. Легкие ткани красиво колышутся при ходьбе, а изящные силуэты придают образам женственности и очарования.
Коллекция передает особое настроение лета, когда хочется встречать закат босиком, наслаждаться вечерним ветерком и никуда не спешить. Ее главной темой стала легкость — та, которую можно не только почувствовать на ощупь, но и увидеть с первого взгляда.