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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
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Время на прочтение
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Нежные оттенки и изящные силуэты: новый дроп платьев от украинского бренда

В летнюю коллекцию вошли платья из натурального шелка и вискозы, созданные для теплых и неспешных дней.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Нежные оттенки и изящные силуэты: новый дроп платьев от украинского бренда

Украинский бренд AIA представил коллекцию Midsummer Bloom, посвященную самым красивым и теплым моментам сезона.

В него вошли четыре платья, созданные для неспешных прогулок, романтических вечеров и отдыха у моря.

Модели изготовлены из натурального шелка и вискозы в двух нежных оттенках — голубом и лепестково-розовом. Легкие ткани красиво колышутся при ходьбе, а изящные силуэты придают образам женственности и очарования.

Коллекция передает особое настроение лета, когда хочется встречать закат босиком, наслаждаться вечерним ветерком и никуда не спешить. Ее главной темой стала легкость — та, которую можно не только почувствовать на ощупь, но и увидеть с первого взгляда.

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