Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году: какие цены на вещи для учеников всех возрастов

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году / © Фото из открытых источников

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Август традиционно становится самым дорогим месяцем для родителей школьников. Перед началом учебного года нужно приобрести не только тетради и ручки, но и рюкзак, одежду, обувь, спортивную форму и другие необходимые вещи. К тому же расходы существенно отличаются в зависимости от возраста ребенка: первокласснику приходится покупать почти все с нуля, тогда как старшекласснику часто достаточно обновить часть гардероба и канцелярии. Рассказываем, какие актуальные цены в Украине на сегодня, во сколько обойдется подготовка детей всех возрастов к новому учебному году.

Сколько нужно потратить на первоклассника

Самый большой бюджет обычно нужен именно для ребенка, который идет в первый класс. Ведь родителям нужно приобрести ранец, пенал, полный набор канцелярии, одежду для школы, спортивную форму и обувь.

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По актуальным предложениям качественный ортопедический рюкзак для первоклассника стоит примерно 1200–3000 грн, а модели от известных брендов могут стоить около 4000 грн. Пенал можно найти от 250 грн, хотя качественные модели стоят дороже.

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На канцтовары для первоклассника стоит заложить примерно 2500–5000 грн, если покупать тетради, ручки, простые и цветные карандаши, фломастеры, краски, пластилин, альбомы, цветную бумагу, картон, ножницы, клей, папки и обложки.

Одежда тоже может обойтись недешево. Рубашка или блузка сейчас стоит примерно 600–1200 грн, брюки или юбка — 800–1800 грн, пиджак — от 1500 до 3000 грн. Спортивный костюм стоит около 1200–3000 грн, а качественные кроссовки — примерно 1500–3500 грн.

Так что, если покупать все необходимое без чрезмерно дорогих брендов, на первоклассника стоит ориентироваться примерно на 10–15 тысяч гривен. Если же нужен новый гардероб, дорогой рюкзак, несколько пар обуви и много канцелярии, сумма легко может превысить 20 тысяч гривен.

Сколько стоит собрать учеников средних классов

Для школьника 5–9 классов ситуация немного проще. Обычно есть рюкзак, пенал, часть канцелярии и спортивной одежды, которые можно использовать повторно.

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По актуальным данным новый школьный рюкзак можно приобрести примерно за 580–1500 грн в бюджетном и среднем сегменте.

Канцелярия для такого возраста может стоить около 1000–2000 грн, если не покупать лишнего. Тетради сейчас стартуют примерно от 7 грн за 12 листов, пеналы — от 350 грн, набор цветных карандашей — от 72 грн, фломастеры — от 50 грн.

Если нужно обновить одежду, следует учесть еще примерно 4000–8000 грн на несколько рубашек или футболок, брюки или юбку, спортивный костюм и обувь.

Для ученика средних классов реалистичный бюджет составляет примерно 7–12 тысяч гривен, в зависимости от того, сколько вещей осталось с прошлого года.

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Сколько нужно денег, чтобы собрать старшеклассника в школу

В 10–11 классах родители часто тратят меньше на канцелярию, но больше внимания уделяют одежде и обуви. Старшекласснику уже не нужен большой набор для творчества, однако могут понадобиться качественный рюкзак, тетради для разных предметов, ручки, папки и другие принадлежности в зависимости от учебной программы.

По актуальным ценам базовая канцелярия может обойтись примерно в 1000–1500 грн. Если обновлять гардероб полностью, расходы на одежду и обувь могут составлять еще до 9000 грн.

Таким образом, для старшеклассника стоит закладывать примерно до 11 тысяч гривен. Но если ребенок переходит в новую школу, нужна форма или несколько комплектов одежды, бюджет будет выше.

Сколько стоят отдельные школьные вещи

Для ориентира сейчас цены стартуют примерно с следующих сумм:

тетрадь на 12 листов — от 7 грн;

дневник — 70-170 грн;

набор обложек для тетрадей — от 60 грн;

пенал — 350-600 грн;

цветные карандаши — от 72 грн;

пластилин — 80–200 грн;

цветная бумага — 80-400 грн.

Одежда и обувь имеют большой диапазон цен. Например, блузки стоят от 500 грн, юбки — от 500 до 800 грн, классические штаны — примерно 1050–1100 грн, спортивные костюмы — 1200–2000 грн.

Какой бюджет закладывать родителям

По приблизительным расчетам базовый набор для школьника в 2026 году составляет около 5000 грн. В него входят одежда и обувь, рюкзак и базовая канцелярия. В то же время это минимальный набор, а не полная подготовка ребенка к учебному году.

По другим актуальным расчетам, если покупать ребенку все необходимое в среднем ценовом сегменте, стоит ориентироваться на 10–12 тысяч гривен. А при полном обновлении гардероба, покупке качественного рюкзака, обуви и дополнительных учебных материалов расходы могут достичь 15–20 тысяч гривен и больше.

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