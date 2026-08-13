Забудьте про «голубику»: як правильно називати ягоду українською

Лохина / © Unsplash

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Коли йдеться про синю ягоду, назва може з’явитися в ціннику, списку покупок, рецепті або дописі в соцмережах. У побуті люди нерідко кажуть «голубика», але в українському тексті для цієї ягоди варто обирати слово «лохина».

Це просте рішення працює і в короткій записці, і в розмові про сезонні продукти. Не потрібно шукати описовий замінник або перебудовувати речення: достатньо вжити нормативну українську назву.

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Українською правильно — лохина

Український мовно-інформаційний фонд НАН України подає в реєстрі слово «лохи́на» — іменник жіночого роду. Наголос падає на другий склад: ло-хи́-на.

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Отже, якщо ви пишете українською, говорите про ягоду в нейтральній ситуації або складаєте список продуктів, обирайте «лохина». Наприклад: «На сніданок купили лохину» або «У кошику залишилася свіжа лохина».

Слово легко відмінюється в реченні: «додати лохину», «смак лохини», «купити кілограм лохини», «ласувати лохиною». Воно не потребує штучних пояснень і природно звучить у різних контекстах.

У меню, рецепті або підписі до фото не треба залишати назву в початковій формі за будь-яку ціну. Слово змінюється разом із реченням: «пиріг із лохиною», «варення з лохини», «сезон лохини».

Це правило зручно перевіряти під час редагування: знайдіть у тексті слово «голубика» і замініть його на потрібну форму «лохини». Після цього перечитайте все речення, адже закінчення залежить від того, про що саме ви говорите: про ягоду, її смак, кількість або спосіб подачі.

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Чому ця назва постійно збиває з пантелику

Плутанина виникає через те, що «голубика» часто трапляється в побутовому мовленні, на упаковках і в рецептах. Почуте або прочитане слово автоматично переходить у власні фрази, навіть коли людина пише український текст.

У такій ситуації допомагає не суперечка про звички, а проста перевірка контексту: якою мовою написано текст і яку назву в ньому потрібно використати? Якщо це українська, «голубику» замінюємо на «лохину».

Так само можна сказати: «Додайте лохину до тіста», «Цього року лохина недешева» або «Який десерт приготувати з лохиною?». Усі ці речення звучать звично, а назва ягоди залишається послідовною.

Як не спіткнутися в магазині, рецепті та розмові

У щоденних ситуаціях правильне слово легко закріпити на практиці.

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Цінник або список покупок. Напишіть: «Купити лохину». Якщо просите ягоду в магазині, природно сказати: «Дайте, будь ласка, лохину».

Рецепт. У переліку інгредієнтів буде доречно: «Додати лохину до сирника» або «Прикрасити вівсянку лохиною».

Розмова. Можна сказати: «Цього року лохина недешева» чи «Я люблю йогурт із лохиною».

Зверніть увагу на відмінки: «лохина» — це форма називного відмінка, а в інших конструкціях слово змінюється. Тому правильно сказати «порція лохини», «чай із лохиною», «купити лохину», а не залишати назву незмінною в кожному реченні.

Лохина — не чорниця

Назви ягід не варто зливати в одну лише через схожий колір або те, що їх продають поруч. Чорниця та лохина — різні назви, тож у списку продуктів, рецепті чи описі страви важливо не підміняти одну ягоду іншою.

Для мовного вибору достатньо запам’ятати головне: російському «голубика» в українському нейтральному тексті відповідає «лохина».

У ціннику, рецепті й тексті українською — лохина. Саме так слово буде доречним і в короткій покупці, і в розмові, і в повному реченні.

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