ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
3 хв

Забудьте про «голубику»: як правильно називати ягоду українською

У ціннику, рецепті й повсякденній розмові українською краще не вживати слово «голубика».

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Лохина

Лохина / © Unsplash

Коли йдеться про синю ягоду, назва може з’явитися в ціннику, списку покупок, рецепті або дописі в соцмережах. У побуті люди нерідко кажуть «голубика», але в українському тексті для цієї ягоди варто обирати слово «лохина».

Це просте рішення працює і в короткій записці, і в розмові про сезонні продукти. Не потрібно шукати описовий замінник або перебудовувати речення: достатньо вжити нормативну українську назву.

Українською правильно — лохина

Український мовно-інформаційний фонд НАН України подає в реєстрі слово «лохи́на» — іменник жіночого роду. Наголос падає на другий склад: ло-хи́-на.

Отже, якщо ви пишете українською, говорите про ягоду в нейтральній ситуації або складаєте список продуктів, обирайте «лохина». Наприклад: «На сніданок купили лохину» або «У кошику залишилася свіжа лохина».

Слово легко відмінюється в реченні: «додати лохину», «смак лохини», «купити кілограм лохини», «ласувати лохиною». Воно не потребує штучних пояснень і природно звучить у різних контекстах.

У меню, рецепті або підписі до фото не треба залишати назву в початковій формі за будь-яку ціну. Слово змінюється разом із реченням: «пиріг із лохиною», «варення з лохини», «сезон лохини».

Це правило зручно перевіряти під час редагування: знайдіть у тексті слово «голубика» і замініть його на потрібну форму «лохини». Після цього перечитайте все речення, адже закінчення залежить від того, про що саме ви говорите: про ягоду, її смак, кількість або спосіб подачі.

Чому ця назва постійно збиває з пантелику

Плутанина виникає через те, що «голубика» часто трапляється в побутовому мовленні, на упаковках і в рецептах. Почуте або прочитане слово автоматично переходить у власні фрази, навіть коли людина пише український текст.

У такій ситуації допомагає не суперечка про звички, а проста перевірка контексту: якою мовою написано текст і яку назву в ньому потрібно використати? Якщо це українська, «голубику» замінюємо на «лохину».

Так само можна сказати: «Додайте лохину до тіста», «Цього року лохина недешева» або «Який десерт приготувати з лохиною?». Усі ці речення звучать звично, а назва ягоди залишається послідовною.

Як не спіткнутися в магазині, рецепті та розмові

У щоденних ситуаціях правильне слово легко закріпити на практиці.

  • Цінник або список покупок. Напишіть: «Купити лохину». Якщо просите ягоду в магазині, природно сказати: «Дайте, будь ласка, лохину».

  • Рецепт. У переліку інгредієнтів буде доречно: «Додати лохину до сирника» або «Прикрасити вівсянку лохиною».

  • Розмова. Можна сказати: «Цього року лохина недешева» чи «Я люблю йогурт із лохиною».

Зверніть увагу на відмінки: «лохина» — це форма називного відмінка, а в інших конструкціях слово змінюється. Тому правильно сказати «порція лохини», «чай із лохиною», «купити лохину», а не залишати назву незмінною в кожному реченні.

Лохина — не чорниця

Назви ягід не варто зливати в одну лише через схожий колір або те, що їх продають поруч. Чорниця та лохина — різні назви, тож у списку продуктів, рецепті чи описі страви важливо не підміняти одну ягоду іншою.

Для мовного вибору достатньо запам’ятати головне: російському «голубика» в українському нейтральному тексті відповідає «лохина».

У ціннику, рецепті й тексті українською — лохина. Саме так слово буде доречним і в короткій покупці, і в розмові, і в повному реченні.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie