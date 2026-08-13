У Кремлі зробили заяву про відновлення мирних переговорів: яку умову висунули тепер

Голова комітету Ради федерації з міжнародних справ РФ Григорій Карасін / © Associated Press

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Росія раптово заявила про готовність відновити мирні переговори для завершення війни в Україні. Проте у Кремлі виставили умову, що розглядатимуть пропозиції виключно від американської сторони.

Про це заявив голова комітету Ради федерації з міжнародних справ Росії Григорій Карасін, повідомили російські засоби масової пропаганди.

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Карасін сказав, що Москва наразі готова зосередитися на обговоренні саме нових пропозицій, які надійшли від США.

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Посадовець також заявив, що Кремль не бачить жодних перешкод для зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем очільника Білого дому Джаредом Кушнером.

Карасін переконує, що Росія готова повернутися до мирних переговорів за умови зацікавленості США у досягненні практичних результатів.

«Ми завжди готові до зустрічей і переговорів. Тому це стосується і Кушнера, і Віткоффа. Я не бачу жодних перешкод для проведення такої зустрічі незалежно від того, що вніс Зеленський, а чого він не вніс», — висловився російський посадовець.

Він додав, що головним критерієм результативності нового етапу мирних переговорів мають стати конкретні домовленості та результати.

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Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала США пропозиції щодо припинення війни та закликав Вашингтон посилити ППО і тиск на Росію. Президент також озвучив дані української розвідки про те, що восени після імітації парламентських виборів Москва планує оголосити нову хвилю мобілізації для призову сотень тисяч росіян.

Зеленський заявив, що США мають активніше долучитися до розробки мирного плану, та наголосив, що Україна категорично відкидає територіальні поступки Росії. Він також підкреслив ключову важливість надійних гарантій безпеки, щоб запобігти новій агресії РФ після можливої паузи у війні.

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