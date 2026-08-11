У Кремлі знайшли спосіб посилити тиск на Україну: що задумав Путін

Володимир Путін. / © Associated Press

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Переорієнтація російського виробництва на балістичні ракети може посилити загрозу для України напередодні зими. Москва може розглядати кампанію як спосіб уникнути змістовних переговорів і продовжити наполягати на своїх максималістських вимогах.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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На думку аналітиків, у Кремлі, ймовірно, розраховують використати можливий дефіцит ракет-перехоплювачів у ЗСУ, щоб спробувати зламати опір українців і змусити Київ до поступок.

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«Нещодавнє різке скорочення поставок протиракетних перехоплювачів Patriot, таким чином, сприятиме затягуванню війни до 2027 року», — наголошують американські фахівці.

Зазначається, що українські системи ППО Patriot залишаються єдиними системами, що здатні перехоплювати російську балістику. Водночас переорієнтація РФ виробництва на балістичні ракети, ймовірно, відображає переконання «фюрера» Володимира Путіна в тому, що він може скористатися нестачею ракет-перехоплювачів, щоб змусити Україну підкоритися його максималістським вимогам.

В Інституті зауважують, що теорія перемоги Путіна ґрунтується на тому, що Кремль може виграти війну на виснаження, якщо окупанти збережуть ініціативу та просуватимуться по всьому театру військових дій нескінченно довго, одночасно знищуючи українські міста та інфраструктуру. Ба більше — у Москві вважають, що можуть пережити як здатність України оборонятися, так і підтримку Заходом.

Зокрема, заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін повторив думку, що країна-агресорка не підтримує заморожування війни в Україні, і що будь-яке врегулювання має бути спрямоване на усунення «корінних причин війни» — скорочення Кремля для його початкових максималістських вимог.

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«Кремль не вступатиме в серйозні переговори чи не йтиме на суттєві компроміси щодо своїх вимог, доки Путін вважає, що у нього є життєздатний військовий шлях для досягнення своїх цілей у повному обсязі. Дефіцит ракет дає Росії можливість завдати дуже серйозної шкоди Україні протягом наступної зими, і тому сприятиме затримці змістовних переговорів та затягуванню війни», — підсумували в ISW.

Як повідомлялося, РФ готує нову кампанію ударів по Україні - атакуватиме українську енергетичну інфраструктуру взимку 2026/2027 років і розпочне ударну кампанію з Києва протягом наступних тижнів.

За даними ГУР, Росія зосереджує виробничі потужності на випуску балістичних і крилатих ракет. Ймовірна мета Кремля — скористатися дефіцитом ракет-перехоплювачів для систем Patriot в Україні. Від квітня до липня кількість щомісячних запусків російської балістики по Україні зросла більш ніж утричі.

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