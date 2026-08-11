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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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482
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Тренер "Челсі" ухвалив остаточне рішення щодо майбутнього Мудрика в команді

Хабі Алонсо хоче, щоб українець продовжив виступати за лондонський клуб.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Михайло Мудрик

Михайло Мудрик / © Associated Press

Головний тренер лондонського "Челсі" Хабі Алонсо ухвалив остаточне рішення щодо майбутнього українського вінгера команди Михайла Мудрика, з якого нещодавно зняли дискваліфікацію за вживання допінгу.

44-річний іспанський фахівець заявив, що розраховує на 25-річного українця та хоче, щоб він продовжив виступати за лондонський клуб.

"Я хочу, щоб Мудрик залишився. Я готовий допомогти йому повернутися до найкращої версії себе", — сказав Алонсо.

Раніше повідомлялося, що Мудрик відзначився першою результативною дією за "Челсі" після допінг-скандалу.

Нагадаємо, Мудрик перейшов до "Челсі" з донецького "Шахтаря" у січні 2023 року за 70 мільйонів євро без урахування бонусів. За лондонський клуб українець провів 73 матчі, забив 10 голів і віддав 11 асистів у всіх турнірах.

У грудні 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" гравця виявили заборонену речовину — мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу — йому заборонили брати участь у матчах і тренуваннях.

У червні 2025 року в справі Мудрика відкрили допінг-пробу "B". За інформацією видання The Athletic, вона також дала позитивний результат.

Пізніше Футбольна асоціація Англія (FA) на чотири роки дискваліфікувала Мудрика за вживання допінгу.

З апеляцією на це рішення український футболіст звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).

31 липня 2026 року стало відомо, що з Мудрика зняли дискваліфікацію за вживання допінгу. Українець визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий.

За час відсторонення до Технічного документа WADA були внесені зміни, згідно з якими, якби пробу Мудрика було взято сьогодні, така низька концентрація мельдонію в його організмі не порушувала б антидопінгових правил і не призвела б до дискваліфікації.

Раніше повідомлялося, що Мудрик зробив першу заяву після скасування його дискваліфікації за вживання допінгу.

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