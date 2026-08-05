Мудрик вперше зіграв за "Челсі" після зняття дискваліфікації за допінг

Михайло Мудрик / © Associated Press

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Український вінгер Михайло Мудрик зіграв перший матч за лондонський "Челсі" після зняття з нього дискваліфікації за вживання допінгу.

25-річний українець вийшов на заміну у товариському поєдинку проти "Ювентуса", який відбувся у середу, 5 серпня, в Гонконзі.

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Михайло з'явився на полі на 82-й хвилині зустрічі, замінивши Ніколаса Джексона під оплески трибун та одноклубників.

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Мудрик провів на полі близько 13 хвилин та взяв участь у кількох атаках лондонців, але результативними діями не встиг відзначитися.

Матч завершився мінімальною поразкою "Челсі" з рахунком 0:1. Єдиний гол у поєдинку на 68-й хвилині забив косовський вінгер "Ювентуса" Едон Жегрова після передачі Кенана Їлдиза.

Для Мудрика це був перший матч за "Челсі" від 28 листопада 2024 року, коли він відзначився забитим голом у поєдинку основного раунду Ліги конференцій проти німецького "Гайденгайма" (2:0). Після цього українець був відсторонений через допінгову справу, проте наприкінці липня 2026 року дискваліфікацію було знято.

Наступний товариський матч "Челсі" зіграє у суботу, 8 серпня, проти італійського "Мілана". Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.

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Нагадаємо, Мудрик перейшов до "Челсі" з донецького "Шахтаря" у січні 2023 року за 70 мільйонів євро без урахування бонусів. За лондонський клуб українець провів 73 матчі, забив 10 голів і віддав 11 асистів у всіх турнірах.

У грудні 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" гравця виявили заборонену речовину — мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу — йому заборонили брати участь у матчах і тренуваннях.

У червні 2025 року в справі Мудрика відкрили допінг-пробу "B". За інформацією видання The Athletic, вона також дала позитивний результат.

Пізніше Футбольна асоціація Англія (FA) на чотири роки дискваліфікувала Мудрика за вживання допінгу.

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З апеляцією на це рішення український футболіст звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).

31 липня 2026 року стало відомо, що з Мудрика зняли дискваліфікацію за вживання допінгу. Українець визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий.

За час відсторонення до Технічного документа WADA були внесені зміни, згідно з якими, якби пробу Мудрика було взято сьогодні, така низька концентрація мельдонію в його організмі не порушувала б антидопінгових правил і не призвела б до дискваліфікації.

Раніше повідомлялося, що Мудрик зробив першу заяву після скасування його дискваліфікації за вживання допінгу.

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