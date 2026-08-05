Собака в домі позитивно впливає на здоров'я немовлят: у чому секрет

Собака

Реклама

Діти, які від народження живуть у домі із собакою, можуть рідше хворіти протягом першого року життя. Дослідники пов’язують це з окремими мікроорганізмами, яких тварини приносять у помешкання.

Про це йдеться в матеріалі Earth.com.

Реклама

Науковці спостерігали за 368 фінськими дітьми від періоду до народження до досягнення ними одного року. Приблизно третина немовлят жила в родинах із собакою.

Реклама

Коли дітям виповнилося два місяці, дослідники взяли зразки пилу з підлоги. Батьки також щотижня повідомляли про температуру, інфекції та приймання антибіотиків. Загалом вони заповнили понад 15 тисяч звітів.

У будинках із собаками виявили 14 характерних мікроорганізмів. Вісім із них пов’язали з кращим здоров’ям дітей.

Зокрема, вищий вміст бактерій роду Pasteurella супроводжувався меншою кількістю тижнів із підвищеною температурою. Бактерія Collinsella була пов’язана з більшою кількістю здорових тижнів і меншою кількістю інфекцій.

Водночас загальна кількість і різноманіття мікробів не впливали на результати. Позитивний зв’язок виявили лише для певних мікроорганізмів, характерних для помешкань із собаками.

Реклама

Науковці наголошують, що дослідження не доводить прямого захисного впливу собак. На здоров’я дітей могли впливати й інші чинники, зокрема спосіб життя родини та частіше перебування на свіжому повітрі.

Крім того, всі учасники жили у Фінляндії, а зразки пилу збирали лише один раз. Тому результати ще мають підтвердити додаткові дослідження.

До слова, людський диван для собаки — це питання особистого комфорту й довіри, а не правил чи домінування. Сучасні кінологи та ветеринари зазначають, що перебування тварини на меблях не є проблемою, якщо це зручно і господарю, і песику. Міф про те, що так пес намагається стати «альфою», давно спростований наукою.

Новини партнерів