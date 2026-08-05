Замість "Юри Унітаза" Путін призначив танкіста керувати військами безпілотних систем

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент Росії Володимир Путін призначив командувачем новостворених Військ безпілотних систем (ВБС) генерал-полковника Дениса Ляміна, який за військовою освітою є танкістом. Попри таку спеціалізацію цього воєначальника, господар Кремля назвав 47-річного генерала «одним із найбільш кваліфікованих фахівців».

Про це повідомляє The Moscow Times.

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Про кадрове рішення Путін оголосив під час зустрічі з керівництвом Міністерства оборони РФ. За його словами, перед військовим керівництвом стояло завдання знайти людину, яка «зарекомендувала себе найкращим чином у цій роботі».

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«Стояло завдання знайти людину, яка зарекомендувала себе найкращим чином у цій роботі. Одним із найбільш кваліфікованих фахівців у цій сфері ми вважаємо Ляміна Дениса Ігоровича», — цитує російського диктатора видання.

Як зазначає The Moscow Times, Денис Лямін закінчив Челябінське вище командне танкове училище та протягом військової кар’єри обіймав командні посади саме у танкових військах.

Він був начальником штабу 6-ї окремої танкової бригади, 1-ї гвардійської танкової армії, командував 90-ю танковою дивізією, а на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну очолював угруповання військ, яке наступало з території окупованого Криму та брало участь у захопленні Херсона.

2023 року Ляміна призначили командувачем 58-ї армії, а до нового призначення він був начальником штабу угруповання військ «Центр».

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За словами Путіна, формування Військ безпілотних систем ще триває, і новий командувач має завершити цей процес.

Хто керував російськими ВБС раніше

The Moscow Times також нагадує, що раніше джерела «Русской службы Би-би-си» повідомляли про іншу кандидатуру на керівництво ВБС. За їхньою інформацією, фактичне управління новим родом військ могли доручити бізнесмену з Підмосков’я Юрію Ваганову, який не має військової освіти. В армійському середовищі його називали «Юра Унітаз» через те, що до початку роботи з військовими постачаннями він займався продажем сантехніки.

За даними видання, провоєнні російські блогери стверджували, що Ваганов працював у зв’язці із заступником міністра оборони РФ Олексієм Криворучком, його критикували за постачання військовим неякісних безпілотників, боєприпаси яких іноді детонували ще під час запуску, що призводило до загибелі та поранень операторів.

Крім того, Z-блогери заявляли, що військовослужбовців змушували писати негативні висновки про дрони інших виробників, які не були рекомендовані Вагановим, погрожуючи їм переведенням до штурмових підрозділів.

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Водночас офіційного указу про призначення Юрія Ваганова командувачем ВБС оприлюднено не було.

Нагадаємо, 1 серпня в ресторані Balzi Rossi на Кудринській площі в центрі Москви стався вибух, ціллю якого міг бути командувач Повітряно-космічних сил РФ генерал-полковник Олександр Чайко. Російські та незалежні джерела стверджували, що він нібито святкував у закладі своє 55-річчя у присутності високопоставлених російських чиновників та генералів.

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