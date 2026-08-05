«Кожна трагедія колись буває вперше»: радник Зеленського закликав негайно тікати з «Епіцентрів» під час тривоги

Сергій «Флеш» застеріг від перебування в «Епіцентрах» під час атак / © "Епіцентр"

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Військовий експерт і фахівець із радіотехнологій, а також віднедавна — радник президента України з питань розвитку оборонних технологій — Сергій Бескрестнов (Флеш) закликав українців терміново залишати приміщення мережі «Епіцентр» під час повітряної тривоги.

Про це він сказав у Telegram.

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«Кожна трагедія колись буває вперше. Не треба під час повітряних тривог зараз залишатися в магазинах „Епіцентру“. Якщо ви бажаєте добра собі, своїй родині, будь ласка — у вас є кілька хвилин для того, щоб залишити приміщення магазину», — попередив «Флеш».

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Він уточнив, що це застереження стосується як тривог по балістиці, так і тривог по реактивних «шахедах».

У торговельній мережі «Епіцентр» поки не прокоментували цю заяву радника президента.

Масований удар по Київщині 5 серпня

Нагадаємо, цієї ночі російська армія здійснила масований удар по Київщині. Під час атаки 14 людей загинули, а майже 30 отримали травми. Зокрема, на станції «Квітнева» вісім осіб загинули просто на залізничній платформі.

Куди ще вдарила РФ сьогодні:

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