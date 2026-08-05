Росія знищила головний склад ROZETKA у Броварах: чи працюватиме маркетплейс далі

Росія знищила головний склад ROZETKA

Реклама

Під час сьогоднішньої російської звірячої атаки на Київ та область трьома балістичними ракетами було вщент знищено ключовий розподільчий складський комплекс компанії ROZETKA у Броварах. Він не підлягає відновленню.

Про це повідомили у компанії.

Реклама

Росіяни знищили ключовий розподільчий склад ROZETKA

Цей об’єкт площею майже 100 тисяч квадратних метрів ритейлер запустив 2017 року. До знищення майданчик обробляв понад 100 тисяч замовлень щодня.

Реклама

Лише за кілька днів серпня 2026 року комплекс тричі ставав ціллю ворожих обстрілів. Перший удар забрав життя одного співробітника та призвів до поранення ще шістьох людей.

Наступні атаки минулися без жертв, однак остання балістична ударна хвиля остаточно унеможливила відновлення складського комплексу.

Співзасновниця компанії Ірина Чечоткіна прокоментувала удар:

«Сьогодні я мала б опублікувати допис про те, що ROZETKA виповнився 21 рік. Подякувати нашим клієнтам, партнерам, команді за цей довгий шлях, який ми пройшли разом. Натомість уночі я дивилася, як горить справа всього мого життя. Що я відчувала? Спустошення і біль. Велике полегшення, бо, на щастя, цього разу люди не постраждали», — пише Ірина.

Реклама

Вона додала, що йтиме далі, а ROZETKA продовжить свою роботу. Підприємиця подякувала усім, хто підтримує маркетплейс та робить покупки саме в ці миті.

Удар по Новій пошті 5 серпня

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня Росія завдала руйнівного удару по сортувальному центру «Нової пошти» в Києві, унаслідок чого приміщення знищено вщент. За даними пресслужби компанії, загинули троє людей — двоє водіїв партнера-перевізника та працівник підрядної організації, ще вісім людей дістали поранення.

Наразі триває оцінка наслідків атаки. У компанії заявили, що зв’яжуться з кожним клієнтом та повністю компенсують оголошену цінність пошкоджених відправлень.

Попри обстріл, «Нова пошта» продовжує працювати по всій Україні.

Реклама

Новини партнерів