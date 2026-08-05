У Польщі нанесли на мапу місця падіння ракет і дронів РФ: результат стривожив аналітиків

Місце падіння одного з російських дронів у Польщі восени 2025 року / © Associated Press

Реклама

Польські аналітики проаналізували місця падіння російських дронів і крилатих ракет від 2022 року. Виявилося, що ворожі засоби ураження наближаються до стратегічних оборонних підприємств та військових об’єктів країни.

Про це повідомило профільне видання Defence24.

Реклама

Падіння та вибух російської крилатої ракети Х-101 поблизу селища Тарнава-Колонія в ніч проти 30 липня, яку не змогли перехопити чотири винищувачі разом із літаком дальнього радіолокаційного виявлення, стало далеко не першим випадком проникнення російського далекобійного озброєння на територію Польщі. Від початку повномасштабної війни Росії проти України 2022 року зафіксовано понад 20 таких інцидентів із дронами, два — з крилатими ракетами, а також кілька десятків випадків із повітряними кулями.

Реклама

Аналіз, під час якого аналітики нанесли на мапу місця падіння російських засобів ураження та розташування ключових оборонних підприємств Польщі, виявив цікаві закономірності.

Перший подібний випадок стався 16 грудня 2022 року, коли крилата ракета Х-55 з імітатором ядерної бойової частини пролетіла над територією Польщі понад 450 км і впала неподалік Бидгоща — п’ятого за величиною міста країни. Саме там працюють два великі підприємства оборонної галузі: Nitro-Chem — головний виробник вибухових речовин, а також Belma, що спеціалізується на виробництві боєприпасів.

Другий інцидент стосувався вже бойової ракети Х-555. Він продемонстрував реальну загрозу для так званого «центрального промислового району», розташованого на південному сході Польщі. У цьому регіоні зосереджено низку провідних оборонних підприємств країни, серед яких виробник бронетехніки та артилерії Huta Stalowa Wola, авіазавод PZL Mielec, що належить Lockheed Martin, а також виробники боєприпасів Dezamet і MESKO.

Ракета Х-555 впала лише за 35 км від філії Mesko у місті Красник, де виготовляють корпуси для 155-мм артилерійських снарядів. Зазначається, що у жовтні 2025 року на підприємстві стартувало будівництво нового виробничого комплексу з автоматизованими лініями. Хоча відстань у 35 км може здаватися значною, для крилатої ракети це приблизно 2,5 хв. польоту.

Реклама

У цьому ж промисловому районі в ніч проти 10 вересня 2025 року впали сім безпілотників типу «Гербера».

Мапа падіння російських дронів і ракет у Польщі / © Defence24

Своєю чергою аналітики українського видання Defense Express зазначають, що мапа була б ще інформативнішою, якби на неї також нанесли авіабази та позиції оглядових радіолокаційних станцій Збройних сил Польщі. Зокрема, ще сім російських дронів впали поблизу постів далекого радіолокаційного виявлення в Роскоші (144-й пост із РЛС NUR-12M) та Лабуні (110-й пост із РЛС RAT-31DL). Крім того, ще один безпілотник впав за 10 км від 22-ї авіабази поблизу Мальборка.

Нагадаємо, заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик підтвердив, що повітряний простір країни у ніч проти 30 липня порушила російська крилата ракета Х-101, здатна нести ядерну боєголовку. За словами міністра, загалом під час одного з найбільших обстрілів України до польського кордону прямували близько 20 ракет, які згодом змінили траєкторію. Ракета, що впала в Люблінському воєводстві, вибухнула під час удару об землю. Український винищувач, який супроводжував ракету, не зміг перетнути кордон через ризик бути помилково збитим польськими F-16.

Новини партнерів