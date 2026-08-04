Російська ракета в Польщі: в Європі зробили різке звернення до НАТО

Прапор НАТО. / © Getty Images

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Після падіння російської ракети на сході Польщі НАТО має дати більш рішучу відповідь, а також жорсткіше відреагувати на дії Кремля.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс в ефірі LRT.

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За словами литовського дипломата, цей інцидент продемонстрував необхідність посилення військової присутності Альянсу в регіоні та жорсткішої політичної реакції на дії Росії. З його слів, такий крок має стати відповіддю НАТО на подібні провокації.

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«Є бажання зберігати спокій, але реагувати рішуче. Нам вдалося зберегти спокій. Але на цей інцидент має послідувати рішуча реакція, насамперед за допомогою військових засобів», — наголосив литовський дипломат.

Будріс наголосив, що попередні зусилля НАТО з посилення військ у регіоні, зокрема операції Eastern Sentinel та Baltic Sentry, допомогли запобігти подальшим інцидентам. Водночас він додав, що це не обов’язково означає, що кожен попередній інцидент був навмисним.

«Це не означає, що кожен випадок був спланований або здійснений навмисно. Але після цієї події реакція має бути саме такою самою», — заявив очільник литовського МЗС.

Нагадаємо, Варшава викликала посла Росії Георгія Міхно через їхню ракету, що залетіла до країни. Речник МЗС Мацей Вевір заявив, що російському представнику вручили ноту протесту. Дипломата країни-агресорки також закликали припинити війну проти України.

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Водночас президент Польщі Кароль Навроцький здивував реакцією на інцидент з російською ракетою. Він вирішив не скликати Раду нацбезпеки. У канцелярії пояснили, що глава держави чекає на детальний звіті від уряду. Зокрема, щодо дій, які вживали після порушення повітряного простору Польщі.

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