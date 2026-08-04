Пара влаштувала інтим просто на ліжку у магазині: відео шокувало Мережу

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У магазині IKEA на Тайвані пара влаштувала інтимну сцену просто на демонстраційному ліжку, незважаючи на інших відвідувачів. Відео інциденту швидко поширилося у соцмережах та викликало хвилю обурення.

Про це повідомляє Daily Star.

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За словами очевидців, чоловік і жінка почали цілуватися та поводитися інтимно просто у виставковій зоні меблевого магазину, де на цей час перебували інші покупці, зокрема сім'ї з дітьми. Свідки стверджують, що пара поводилася так, ніби нікого не було навколо.

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Інцидент стався 16 липня в одному із магазинів IKEA на Тайвані. Відео опубликувала мати, яка розповіла, що її дитина першою звернула увагу на поведінку незнайомців і покликала її. Жінка записала побачене на телефон і виклала ролик у соцмережі Threads.

У коментарях користувачі різко розкритикували пару, відзначивши, що «IKEA — це не готель», а також закликали адміністрацію магазину жорсткіше реагувати на подібні випадки.

За даними видання, відповідно до законодавства Тайваню про непристойну поведінку в громадських місцях, учасникам інциденту може загрожувати до року ув'язнення чи штраф.

Водночас ані місцева поліція, ані IKEA офіційно ситуацію поки не коментували.

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Раніше на Київщині чоловіка та жінку застали за інтимною поведінкою просто неба на очах у перехожих. Інцидент стався на день біля автобусної зупинки, а очевидці викликали поліцію. Правоохоронці встановили особини учасників та склали на них адміністративні матеріали за дрібне хуліганство. Подія викликала жваве обговорення у соцмережах.

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