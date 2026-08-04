Не залишайте грядку порожньою: що посіяти в серпні та отримати швидкий врожай

Грядка / © Pexels

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У серпні на городі ще можна посіяти швидкорослу зелень і овочі з коротким строком достигання. Почніть із насіння — на пакованні має бути вказано, скільки днів потрібно конкретному сорту.

ТСН.ua розповідає, що можна посіяти для гарного врожаю вже восени.

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Що можна посіяти в серпні

Для швидкого збирання листя підійдуть салат, рукола, щавель, цикорій, мізуна та мібуну. Їх можна зрізати молодими, не чекаючи, доки рослина досягне повного розміру.

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Якщо потрібен коренеплід, розгляньте редиску або ріпу. Обирайте сорти з коротким періодом достигання й перевіряйте це на пакованні.

Для осіннього збирання за відповідних умов можна також сіяти:

пекінську капусту;

фенхель і цикорій;

цибулю для зимівлі.

Як обрати культуру для своєї грядки

Спершу оцініть освітлення. Більшості овочів і зелені потрібне добре сонячне місце, а осіннє затінення додатково скорочує доступний для росту час.

Підготуйте грядку до сівби й стежте за вологістю. Фахівці радять добре поливати рослини під час посухи: нерегулярне поливання може зашкодити коренеплодам. Водночас не залишайте ґрунт постійно перезволоженим.

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Врахуйте й попередню культуру. Не висівайте після рослин зі спільними хворобами та шкідниками їхніх близьких родичів. Це особливо актуально, коли грядка звільнилася після помідорів: добір культур після томатів теж залежить від сівозміни.

Три помилки серпневого досівання

Завищені очікування. Посіяна в серпні культура може дати молоде листя або невеликий коренеплід, але не обов’язково повторить літній урожай. Реалістична мета для такого висівання — свіжа зелень або раннє осіннє збирання.

Надто густе висівання. Загущені сходи конкурують за світло, воду й поживні речовини. Дотримуйтеся відстані, зазначеної для сорту, і за потреби проріджуйте рослини.

Ігнорування прогнозу. Навіть культура з коротким строком достигання може не встигнути розвинутися після різкого похолодання. Не відкладайте висівання.

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Якщо немає вільної грядки

Для серпневого вирощування підійдуть контейнери та ящики з дренажними отворами. В таких контейнерах можна вирощувати салатне листя, руколу, редиску, моркву й салатну ріпу; місткість добирайте з огляду на розмір кореневої системи рослини.

Малі місткості швидше пересихають, тому їх потрібно перевіряти частіше. Використовуйте субстрат для контейнерних культур, підтримуйте стабільну вологість і не допускайте тривалого застою води. Якщо прогнозують заморозки, горщики можна перенести в захищене місце або накрити рослини агроволокном.

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