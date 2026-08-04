Принцеса Шарлотта продемонструвала своє хобі і довела, що вона дуже творча дівчинка

Принцеса Шарлотта і її молодший брат принц Луї / © Getty Images

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1 серпня родина принца Вільяма відвідала у повному складі Ігри Співдружності в Глазго. Разом із принцем Уельським на захід прийшли його дружина Кейт і їхні троє дітей: принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.

Королівська родина / © Associated Press

Для цього сімейного виходу Шарлотта одягнула білу легку сукню із гороховим принтом і горизонтальними смужками від Guess. Вбрання дівчинки прикрашали також рукава-флатер, рюші на подолі спідниці і ґудзики. Одягла це миле вбрання принцеса у поєднанні з білими класичними балетками.

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Принцеса Шарлотта і її молодший брат принц Луї / © Getty Images

Образ дівчинки був дуже ніжним і простим, але вона додала до нього цікавий акцент — тонкий саморобний браслет з ниток. Відомо, що плести такі браслети — хобі Шарлотті і періодично з подібними прикрасами на руках з’являються інші члени її родини, зокрема браслет носив її батько Вільям, мама і навіть дідусь-король.

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Браслет на руці принцеси Кейт / © Associated Press

Браслет на руці принца Вільяма / © Getty Images

Браслет на руці короля Чарльза / © Getty Images

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