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Принцеса Шарлотта продемонструвала своє хобі і довела, що вона дуже творча дівчинка
Юна принцеса має захоплення, яке не полишає вже кілька років.
1 серпня родина принца Вільяма відвідала у повному складі Ігри Співдружності в Глазго. Разом із принцем Уельським на захід прийшли його дружина Кейт і їхні троє дітей: принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.
Для цього сімейного виходу Шарлотта одягнула білу легку сукню із гороховим принтом і горизонтальними смужками від Guess. Вбрання дівчинки прикрашали також рукава-флатер, рюші на подолі спідниці і ґудзики. Одягла це миле вбрання принцеса у поєднанні з білими класичними балетками.
Образ дівчинки був дуже ніжним і простим, але вона додала до нього цікавий акцент — тонкий саморобний браслет з ниток. Відомо, що плести такі браслети — хобі Шарлотті і періодично з подібними прикрасами на руках з’являються інші члени її родини, зокрема браслет носив її батько Вільям, мама і навіть дідусь-король.