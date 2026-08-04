43-річний зірка "Месників" Себастіан Стен вперше став батьком: що відомо про поповнення в родині

Себастіан Стен / © скриншот

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Американський актор Себастіан Стен, відомий за ролями у фільмах Marvel, вперше став батьком — його первістка народила британська акторка Аннабель Волліс.

Про радісну подію стало відомо не від самих знаменитостей. Першими про це повідомили журналісти TMZ з посиланням на власні джерела. За їхньою інформацією, дитина народилася ще минулого місяця, однак закохані вирішили тримати цю подію подалі від уваги громадськості. Наразі ані Стен, ані Волліс офіційних заяв не робили. Також невідомими залишаються стать малюка та його ім’я.

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«Я хочу бути хорошим батьком», — казав Себастіан Стен незадовго до народження свого первістка.

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Себастіан Стен та Аннабель Волліс / © Getty Images

Ці слова актор виголосив в одному з інтерв’ю, коли розповідав про роботу над фільмом «Фіорд». За його словами, ця роль змусила його по-новому осмислити відповідальність, яку несе чоловік у родині. Тоді ж Стен наголошував, що прагне не лише стати турботливим татом, а й залишатися гідною людиною для своєї дитини.

Про вагітність Аннабель Волліс стало відомо навесні цього року. Папараці сфотографували пару під час прогулянки Нью-Йорком, після чого шанувальники звернули увагу на помітно округлий живіт акторки. Згодом новина про майбутнє поповнення набула широкого розголосу в мережі.

Нагадаємо, нещодавно також 46-річна Соломія Вітвіцька пішла у декрет і назвала місяць, у якому народить первістка.

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