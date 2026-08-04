Військовий втік з фронту і працював на Росію: його знайшли і суворо покарали

В Україні через державну зраду засудили військового / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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У Запоріжжі до 15 років позбавлення волі засудили військового через державну зраду.

Про це йдеться у вироку Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя.

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Військовий втік з фронту та працював на Росію

Згідно з матеріалами судової справи, обвинувачений у грудні 2021 року уклав контракт із ЗСУ та служив на посаді водія-санітара автомобільної санітарної роти.

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Утім, 1 жовтня 2024 року, перебуваючи в умовах воєнного стану, сержант самовільно залишив місце тимчасової дислокації підрозділу на Донеччині. Понад сім місяців він переховувався від військового командування та правоохоронних органів, проживаючи в орендованому житлі та шукаючи підробітки.

У травні 2025 року дезертир через месенджер Telegram ініціативно вийшов на зв'язок із представником спеціальних служб Російської Федераці. За грошову винагороду чоловік погодився проводити підривну діяльність проти України.

Чоловік погодився виготовити вибухівку на замовлення РФ

Представники ворога дали агенту завдання забрати зі заздалегідь облаштованого схрону у Запоріжжі 400-грамову тротилову шашку (як згодом з'ясувалося, у межах негласних слідчих дій СБУ туди було закладено імітаційний макет). Обвинувачений забрав пакунок і перевіз його на орендовану квартиру по вулиці Гагаріна.

Далі куратор з РФ надав детальні інструкції щодо виготовлення кустарної вибухової речовини — триперекису ацетону.

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Як діяв агент:

27 травня 2025 року за вказівкою куратора чоловік придбав необхідні хімічні компоненти: ацетон, кислотний електроліт, плямовивідник та харчову соду, після чого сфотографував чек і покупки для звіту. Повернувшись до помешкання, він увімкнув відеозв'язок із представниками спецслужб РФ та під їхнім онлайн-керівництвом провів хімічний синтез у скляній банці, помістивши суміш у холодильник. Наступного дня обвинувачений процідив виготовлений триперекис ацетону та виклав небезпечну кристалічну речовину сушитися на марлю просто в кімнаті.

Експерти-вибухотехніки, які згодом проводили обшук та знешкодження, зазначили: триперекис ацетону є надзвичайно чутливою та нестабільною вибуховою речовиною великої потужності, а її висушування в житловому будинку створювало смертельну загрозу для багатьох людей.

Спецоперація СБУ та затримання

Контррозвідка СБУ відстежувала дії агента в режимі реального часу. 29 травня 2025 року правоохоронці провели затримання зрадника та обшуки на його орендованих квартирах і в автомобілі «Skoda Octavia».

Під час обшуків було вилучено мобільні телефони, ноутбук із доказами листування з кураторами, банківські картки, тротилову шашку-імітатор, а також зразки саморобної вибухової речовини. Небезпечну частину суміші фахівці знищили на полігоні шляхом дистанційного підпалу з детонацією.

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У судовому засіданні обвинувачений вину в державній зраді не визнав, переконуючи суд, що просто «хотів заробити гроші» й розцінює свої дії як шахрайство. Щодо дезертирства — переконував, що нібито планував перевестися до іншої частини. Однак надані прокурорами докази повністю спростували його версію.

Свідчення підсудного / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Рішення суду

Колегія суддів Вознесенівського районного суду м. Запоріжжя визнала чоловіка винним за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 408 (дезертирство в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263 (закінчений замах на незаконне поводження з вибуховими речовинами);

ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухової речовини).

На підставі ч. 1 та ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів та шляхом поглинання менш суворих покарань більш суворим, суд остаточно призначив покарання:

15 (п'ятнадцять) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Термін відбування покарання обчислюється з моменту затримання — з 29 травня 2025 року. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

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