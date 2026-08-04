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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
2 хв

Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 5 серпня

Місяць — це не лише окраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло та супутник нашої планети, а й чинник, що має серйозний вплив на всі сфери нашого життя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 5 серпня?

Місяць розповідає

День неоднозначної енергетики, позитивна — чи негативна — спрямованість якої залежить лише від нас самих — від того, як ми нею скористаємося: благі наміри та добрі справи приведуть до позитивних результатів, а злі та нещирі — до негативних.

Місяць рекомендує

Незадоволення собою та своїми життєвими досягненнями, яке ми можемо відчувати сьогодні, — це лише вплив енергетики місячної доби, тому не варто робити радикальних висновків, вважаючи себе невдахами.

Місяць застерігає

Дуже важливо тримати під контролем інстинкти, які можуть взяти гору над хорошим вихованням, і це ні до чого доброго не приведе. Небажано вступати в розмови з тими, хто — навіть потенційно — може змусити нас зірватися: за свою поведінку в такому разі нам згодом може стати соромно, не варто до цього доводити. Від романтичної зустрічі, навіть якщо вона була призначена заздалегідь, сьогодні краще відмовитися: буде прикро, якщо в результаті дрібної сварки постраждають стосунки, які будувалися тривалий час.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
37
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