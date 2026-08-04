Інсульт не став перешкодою для ВЛК: на Полтавщині перевірять резонансну мобілізацію

Мобілізація (ілюстративне фото) / © ТСН

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міністерства оборони з вимогою перевірити обставини мобілізації чоловіка на Полтавщині, який, за словами його матері, переніс інсульт, мав хронічні захворювання та був виключений із військового обліку.

Про це омбудсмен повідомив у соцмережах.

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Випадок розглянули під час засідання Тимчасової слідчої комісії, присвяченого дотриманню прав людини в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Полтавської області. Участь у засіданні взяв представник омбудсмена в регіоні Владислав Носенко.

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За словами матері мобілізованого, її син косив траву біля свого будинку, коли до нього підійшли представники ТЦК та СП. Жінка стверджує, що до чоловіка застосували фізичну силу, після чого його мобілізували.

Вона також повідомила, що син раніше був виключений із військового обліку, переніс інсульт та мав проблеми із серцем. Попри це, військово-лікарська комісія визнала його придатним до служби.

Мати надала копії документів, які, за її словами, підтверджують виключення чоловіка з військового обліку. Відповідний статус також нібито відображався у застосунку «Резерв+».

Представники омбудсмена взяли справу в роботу. До Міністерства оборони направили офіційний запит із вимогою надати інформацію про підстави проходження чоловіком ВЛК, зміну його військово-облікового статусу та законність призову.

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«Вимагаю надати офіційну інформацію та документальне підтвердження підстав проходження чоловіком ВЛК, зміни його статусу щодо військового обліку, законності рішення про призов під час мобілізації, а також підтвердження проходження ним військової служби», — заявив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що практика «бусифікації» має бути остаточно припинена, а обставини кожного такого випадку повинні перевірятися на підставі фактів, доказів і норм законодавства.

Офіційних результатів перевірки та позиції Міністерства оборони щодо цього випадку наразі не оприлюднено.

Нагадаємо, раніше у Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки повідомили про смерть військовослужбовця у службовому приміщенні Першого відділу Яворівського РТЦК та СП у Мостиськах. За попередньою інформацією, він скоїв самогубство.

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