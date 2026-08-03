Кабмін обмежує надання консульських послуг чоловікам без військово-облікових документів

Ні військового квитка — ні послуг: нове рішення Кабміну про чоловіків за кордоном / © ТСН.ua

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Українські консульства за кордоном припинять надавати послуги чоловікам призовного віку без військово-облікових документів.

Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну.

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Зокрема сказано, що чоловіки віком від 18 до 60 років, які є громадянами України, мають подавати не лише необхідні документи, а й військово-обліковий документ в електронній формі або роздруковані.

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Громадяни України, які перебувають на військовому обліку в СБУ або розвідувальному органі також подають військово-обліковий документ у паперовій формі.

У консульських установах перевірятимуть військово-облікові документи шляхом електронної інформаційної взаємодії між інформаційно-комунікаційною системою «е-Консул» та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Передбачається автоматизована взаємодія реєстру «Оберіг» з іншими державними інформаційними системами. Якщо у разі звернення до дипустанови закордоном з’ясується, що дані громадянина відсутні в Єдиному державному реєстрі призовників, його можуть автоматично поставити на військовий облік із формуванням документа без проходження ВЛК.

Може бути відмовлено у вчиненні консульських дій військовозобов’язаним у разі:

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отримання з Реєстру під час електронної інформаційної взаємодії відомостей про недійсність військово-облікового документа та/або необхідність оновлення персональних даних;

непред’явлення особою військово-облікового документа в електронній формі (зокрема роздрукованого), дійсного на момент звернення;

пред’явлення особою військово-облікового документа в електронній формі (зокрема роздрукованого), в якому відсутні відомості про підтвердження актуальності персональних даних.

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