Тимчасовий захист для українців в ЄС: що зміниться та як нові правила зачеплять «ухилянтів»

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Європейський Союз продовжив статус тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Втім, не для всіх. Країни-члени затвердили нову норму щодо українців призовного віку. Для отримання статусу треба довести, що особа не ухиляється від виконання військового обов’язку в Україні. Для цього треба показати штамп про легальний перетин кордону та документи, які звільняють від служби в армії, або підтверджують виконання вимог українського законодавства про мобілізацію.

Щодо цієї норми в ЄС дуже довго точилися запеклі дебати. Багато юристів переконували, що таке нововведення можна буде легко оскаржити. Втім, після офіційної публікації в журналі ЄС, а це відбудеться найближчим часом, нові правила набудуть чинності. Новоприбулі громадяни України, які підлягають призову, повинні будуть довести виконання своїх військових обов’язків, щоб отримати статус тимчасового захисту.

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«Беручи до уваги мінливі оборонні потреби України, тимчасовий захист надалі надаватиметься лише тим, хто виконує свої військові зобов’язання в Україні. Це обмеження застосовуватиметься лише до нових заявників на тимчасовий захист. Воно не застосовуватиметься до тих, хто вже користується тимчасовим захистом у ЄС», — пояснили в Раді ЄС.

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Тож як тепер відбуватиметься отримання українцями, які тікають від війни, статусу тимчасового захисту в ЄС? Та які ще нововведення обговорювалися, проте так і не були ухвалені? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тимчасовий захист продовжили: але головна проблема залишилася

Нагадаємо, що Європейський Союз активував механізм тимчасового захисту для українців у березні 2022 року у відповідь на повномасштабну війну Росії. Громадяни України, які знайшли прихисток в ЄС, отримали право на проживання та житло, медичну допомогу, соціальне забезпечення, доступ до ринку праці та освіту для дітей.

Зараз у країнах-членах ЄС тимчасовий захист мають 4,4 млн українців. Найбільше в Німеччині — майже 1,3 млн (29,3% від загальної кількості в ЄС), Польщі — 967 тис., та Іспанії — 267 тис. За даними Eurostat, 43,4% серед тих, хто отримав тимчасовий захист, — дорослі жінки. Неповнолітні — 29,8%. Чоловіки — 26,8%.

Водночас в ЄС постійно наголошували, що відповідний статус захисту для українців є тимчасовим (що власне й випливає з його назви). Минулого року, коли ЄС продовжував тимчасовий захист для українців до березня 2027 року, в ЄС розробили рекомендації для країн-членів щодо скоординованого переходу від статусу тимчасового захисту для українських громадян-шукачів прихистку, які перебувають у різних країнах-членах блоку, до національних правових статусів: дозволів на проживання на основі працевлаштування, освіти, досліджень, сімейних обставин, чи національних статусів довгострокового резидента тощо.

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Навесні ТСН.ua вже писав, що скоординованого переходу не сталося через непідготовленість відповідних державних органів країн-членів ЄС. Наприклад Німеччина та Польща, де наразі перебуває найбільша кількість українців, просто не зможуть опрацювати таку величезну кількість заявок, адже йдеться про мільйони українських громадян у цих країнах. Проте такий перехід, як кажуть у Єврокомісії, має обов’язково відбутися до березня 2028 року.

Щоправда Іспанія вже почала видавати українцям національні дозволи на проживання. Це не масовий автоматичний перехід із тимчасового захисту. Йдеться про можливість подати заяву на інший вид дозволу на проживання в Іспанії на основі працевлаштування, підприємницької діяльності, навчання, возз’єднання сім’ї тощо. При цьому період перебування під тимчасовим захистом зараховується до загального строку, необхідного для отримання довгострокового дозволу на проживання.

«Ухилянтів» не пустять: які норми так і не ухвалили

ТСН.ua неодноразово писав, як протягом щонайменше останніх двох років різні європейські політики й посадовці закликали більше не пускати до ЄС українських чоловіків призовного віку, позбавити їх соціальних виплат тощо. Під час візиту до Берліна в квітні цього року Володимир Зеленський навіть заявляв, що відповідні служби України та Німеччини повинні зайнятися питанням повернення українських чоловіків мобілізаційного віку.

Правники ж попереджали, що будь-які такі рішення щодо українців в ЄС під тимчасовим захистом, які підлягають призову, можна буде легко оскаржити. А рішення про екстрадицію «ухилянтів» — тих, хто виїхав до країн-членів ЄС незаконно — будуть довгими й можуть ще більше перевантажити українські суди. Адже щодо кожного такого випадку треба рішення українського суду для його подальшого направлення до відповідних органів держав Союзу.

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Разом із цим, як повідомляли західні ЗМІ, саме офіційний Київ довго працював із відповідними органами Європейського Союзу щодо обмеження надання українським чоловікам призовного віку статусу тимчасового захисту. Й офіційний Брюссель ухвалив відповідне рішення. Поки воно ще не опубліковане в Офіційному журналі ЄС, тому точного формулювання ухваленого нововведення немає.

Проте в пресслужбі Ради ЄС повідомили, що йдеться про новоприбулих військовозобов’язаних українців, яким треба довести, що вони не ухиляються від призову й законно перетнули кордон, щоб отримати статус тимчасового захисту в ЄС. Тобто, як бачимо, офіційні органи Європейського Союзу свідомо уникнули згадки лише про українських чоловіків призовного віку, щоб рішення не можна було оскаржити через, наприклад, дискримінацію за статтю. До того ж, як підкреслюють юристи, навіть таке нововведення не означає, що українці, які підлягають призову, не зможуть легалізуватися в ЄС, нагадуючи про можливість отримання статусу біженця. Проте такі заявки розглядають зазвичай дуже довго, а умови надання такого статусу у кожній країні-члені ЄС відрізняються.

Також дуже довго на досить високому рівні в ЄС обговорювалася можливість обмеження права на отримання тимчасового захисту громадянами України з «безпечних регіонів». Проте поки від цього вирішили відмовитися.

Щоправда, нагадаємо, від березня 2026 року Норвегія, яка не є членом Євросоюзу, обмежила надання тимчасового колективного захисту українським чоловікам віком від 18 до 60 років. Швейцарія, яка також не є членом Євросоюзу, ще від листопада 2025 року не надає статус захисту українцям з Волинської, Рівненської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

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