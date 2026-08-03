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Вгатили КАБами: в обласному центрі зрання вже загинула людина
У Запоріжжя ранок почався з трагічних новин — росіяни вбили цивільного чоловіка.
Зрання росіяни влаштували терор Запоріжжю — вдарили керованою авіабомбою. Унаслідок атаки загинув чоловік.
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
«Чоловік загинув, жінка поранена: росіяни вдосвіта ударили керованою авіабомбою по Запорізькому району.Ворожий КАБ зруйнував приватні будинки у Новотроїцькому, виникла пожежа», — зазначив він.
За його даними, загинув 77-річний чоловік, поранень дістала 85-річна жінка. Їй надається необхідна допомога.
Раніше стало відомо, що у Чернігові прогриміла серія вибухів.
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