ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
376
Час на прочитання
1 хв

Вгатили КАБами: в обласному центрі зрання вже загинула людина

У Запоріжжя ранок почався з трагічних новин — росіяни вбили цивільного чоловіка.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Зрання росіяни влаштували терор Запоріжжю — вдарили керованою авіабомбою. Унаслідок атаки загинув чоловік.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

«Чоловік загинув, жінка поранена: росіяни вдосвіта ударили керованою авіабомбою по Запорізькому району.Ворожий КАБ зруйнував приватні будинки у Новотроїцькому, виникла пожежа», — зазначив він.

За його даними, загинув 77-річний чоловік, поранень дістала 85-річна жінка. Їй надається необхідна допомога.

Раніше стало відомо, що у Чернігові прогриміла серія вибухів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
376
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie