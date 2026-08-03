Загроза від спеки: лікарка назвала дієвий спосіб, який допоможе пережити її

Вплив спеки на організм / © ТСН

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Під час сильної спеки особливу увагу слід приділяти достатньому вживанню води, уникати перебування під прямими сонячними променями та стежити за самопочуттям своїм і оточення. Найбільше ризикують люди похилого віку, діти та пацієнти з хронічними захворюваннями.

Про це заявила головна санітарна лікарка Угорщини Беатрікс Оросі, пише egeszsegkalauz.hu.

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За її словами, дорослим рекомендується випивати щонайменше 2,5 літра води на день. Тим, хто багато рухається, займається фізичною працею або рясно пітніє, необхідно збільшити споживання рідини.

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Лікарка наголосила, що багато людей не відчувають спраги навіть тоді, коли організм уже починає втрачати воду. Саме тому важливо регулярно пити воду, щоб не допустити зневоднення.

Особливо обережними під час спеки мають бути літні люди, діти та особи з хронічними захворюваннями. Їм радять по можливості не виходити на сонце у найспекотніші години, а залишатися у прохолодних або затінених приміщеннях.

Також медикиня пояснила, як діяти, якщо комусь стало зле через спеку. Насамперед потрібно запитати людину про самопочуття, з’ясувати, чи не паморочиться їй голова, дати прохолодної води та допомогти перейти у затінок або прохолодне місце.

Якщо після цього стан людини швидко не покращується, необхідно викликати швидку допомогу.

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Беатрікс Оросі закликала людей бути уважними до себе та інших. Якщо з’явилися запаморочення, слабкість чи інші тривожні симптоми, потрібно одразу повідомити про це оточуючих і звернутися по допомогу. Якщо ж ви помітили, що комусь поруч стало зле, варто запропонувати свою підтримку.

Як ми писали, нове дослідження вчених з Університету Пенсильванії показало, що межа спеки, яку здатне витримати людське тіло, може бути нижчою, ніж вважалося раніше. Вирішальне значення має не лише температура повітря, а й вологість: саме їхнє поєднання визначає рівень небезпеки для організму. За екстремальної спеки піт перестає ефективно випаровуватися, через що організм більше не може охолоджуватися, що загрожує тепловим ударом. Так, критична межа навколишнього середовища лежить нижче за 35 градусів Цельсія. Насправді, при 100% вологості критичною є температура 31 градус Цельсія, а при 60% — 38 градусів Цельсія.

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